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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好」

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

總統大選進入倒數！國民黨總統候選人侯友宜繼日前在高雄連2天掃街，今（17）日再度南下，參加高雄大寮團結造勢晚會，拉抬國民黨高雄市立委候選人陳若翠。他進場時與眾多支持者一一握手打招呼，展現親和力，上台時則高呼一定要支持勞工出身的陳若翠以及一輩子為台灣和平努力的侯友宜。

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

▲侯友宜強守南台灣，民眾熱情包圍，顯見高人氣。（圖／記者吳世龍攝）

侯友宜今天特地南下高雄，前來為陳若翠站台，提到勞工問題，他說勞工薪水有夠低，如果他做總統，會叫企業加薪，他則幫企業減稅，因為一定要顧大家的肚子。

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選陳若翠。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

提到陳若翠，侯友宜強調，一定要讓陳若翠高票當選，因為她做里長出身，有夠認真有夠努力，大家要當她的後盾。支持者則為2人送上包子粽子，祝福侯友宜、陳若翠高票當選。

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼侯友宜高雄輔選陳若翠，支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

現場也準備了4顆綠色氣球，上頭分別寫著「能源危機」、「詐騙噩夢」、「貪污弊案」以及「食安壞蛋」，象徵民進黨執政四大爭議，在侯友宜的帶領下，一起戳破氣球，打破綠色執政，中華民國準備起飛。

侯友宜最後向支持者喊話，大家一定要支持勞工出身的陳若翠以及一輩子為台灣平安打拚的侯友宜，他用行動愛台灣，底下支持者則熱情大喊「總統好！總統好！」熱情回應。

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