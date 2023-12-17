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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬人屏東造勢！周典論率女兒力挺成亮點　侯友宜：周像關公拔刀相助

▲侯友宜牽著周典論的手上台。（圖／記者蘇晏男攝）

▲侯友宜牽著周典論的手上台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／屏東報導

國民黨屏東縣黨部17日舉辦侯友宜競總成立大會，最具象徵意義的是，過去力挺鴻海集團創辦人郭台銘立場鮮明的屏東縣議會議長周典論帶女兒到場力挺，且周還在台上高喊，侯的處事作風才是「我們要的總統」，而侯也讚周，周有情有義又有理念，在關鍵時刻，向關公一樣，拔刀相助，不是為了侯友宜，是為了台灣。據記者觀察，現場來了約1.5萬人，侯友宜以大進場方式登台，花了10分鐘，人氣十足。

此次造勢，除了周典論帶了女兒周孟蓉、周佳琪（現任屏東市長）到場外，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、不分區立委候選人柯志恩、謝龍介、屏北立委候選人黃明賢、山地原住民立委候選人盧縣一（Sasuyu）、立委廖婉汝、屏東競總主委蘇清泉、屏東競總顧問團總團長簡太郎、前客委會主委劉慶中都出席。

現場擠滿人潮，據記者估計約1.5萬人。侯友宜晚間6時8分到場，先到慈鳳宮參拜後，在蘇清泉、黃明賢與盧縣一等人陪同下，以大進場方式登台，受到支持者熱烈歡迎，凍蒜聲不絕於耳，最後侯友宜花了10分鐘才登台。

▲侯友宜花10分鐘大進場。（圖／記者蘇晏男攝）

▲侯友宜花10分鐘大進場。（圖／記者蘇晏男攝）

侯友宜登台前，先與周典論等人握手寒暄。當大會介紹周典論時，侯友宜親自走下台迎接。周典論致詞全力幫侯友宜拉票；周典論說，主流民意要下架民進黨超過60％ ，現在要把這些人，叫他們站出來，全力挺侯友宜，下架民進黨，唯有支持侯友宜。

周典論強調，他過去沒跟侯見過面，現在見兩次，他發現，侯的處事作風才是我們要的總統，這種人說到做到，絕對不官僚、說「白賊話」，請大家全力支持侯， 把侯友宜送進總統府。

侯友宜也表示，他剛剛從廟走來這，大家一直跟他搓手，是搓一個台灣人的希望跟未來。他感謝朱立倫、周典論，周為了政黨輪替煞進苦心，周有情有義又有理念，在關鍵時刻，向關公一樣，拔刀相助，不是為了侯友宜，是為了台灣。

許久未到屏東的馬英九，一登台，魅力不減，獲得現場民眾熱烈歡迎，馬也特別用阿美族、魯凱族跟排灣族族語打招呼。馬喊話，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」，明年選舉選舉關係到台灣的未來，一定要支持侯友宜跟趙少康。最後馬英九用客家語，替侯趙及黃明賢與盧縣一喊「當選」。

▼馬英九出席。（圖／記者蘇晏男攝）

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