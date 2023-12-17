Cheap道歉文5千人幫加油　她戳破背後「雙標假象」風向自己帶

▲Cheap道歉文吸引5千人力挺，她怒掀2假象「風向是他自己帶的」。（圖／翻攝自Cheap臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅Cheap近日砲轟東興國中學生《帝王條款》畫作，認為這一幅畫根本是在醜化台灣行人，結果遭到網友及社會各界人士指責，抨擊他追殺、霸凌小朋友，他因此在15日於臉書發文道歉。不料有女網友爆料，Cheap道歉文下方都是支持留言，原因是批評留言都被刪除跟封鎖，氣得她大罵「真的很雙標！」

針對《帝王條款》畫作引發的多種爭議，Cheap於15日在臉書粉絲團道歉，表示自己從頭到尾都沒有苛責學生，初衷真的只是想盡社會責任，努力推動交通改革回饋社會，很抱歉自己講話太衝了，不應該說追回這個獎，更好的做法應該是「保留這個獎」。

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▲網友酸Cheap刪除留言並封鎖，大罵「真的很雙標」。（圖／翻攝自Dcard）

Cheap的道歉文吸引超過1.1萬人按讚、超過5000則留言，多數人都在替他加油打氣，不過有女網友在Dcard爆料，她在Cheap道歉文留言抨擊，沒想到被Cheap刪除留言並封鎖，氣得大罵「支持風向根本是他自己帶的吧，他的行為真的很雙標，不要再刪留言、封鎖，打造大部分人都支持你的假象了」。

其他網友看了貼文後表示，「典型的雙標，可以批評別人，不接受被批評」、「我就覺得奇怪，怎麼大部分都是支持的聲音」、「原來是留言都被刪了，想說為什麼留言一片和諧」。其實網友指責Cheap刪留言封鎖的事件已不只一次，有網友14日在Cheap指責《帝王條款》畫作的貼文留言「挺學生」後，馬上發現再也看不到貼文，「我退出帳號去看，結果貼文還在，所以我確定是被他封鎖了」。

▼網友指責Cheap刪留言封鎖的事件已不只一次。（圖／翻攝自Dcard）