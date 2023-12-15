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《帝王條款》掀人車衝突討論　花敬群：該思考「誰佔了行人空間」

▲▼政大今天舉行社科院成立三十周年及國際會議廳重新整建後啟用典禮，校長李蔡彥主持。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大國際會議廳整建後今天重新啟用，花敬群（右三）表示，人車衝突問題牽涉到資源再分配。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

東興國中生以《帝王條款》畫作奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻被網紅Cheap砲轟在醜化台灣行人，事件引發行人與路權的爭議。內政部次長花敬群今（15日）在政大指出，人車衝突問題，背後要思考資源配置與錯置問題，以及資源再分配，若以行人道路邏輯來看，是誰佔了行人空間；在思考過程中，就像從台灣從威權進入民主，彼此要學會包容，這不是天生就會。

今年是政大社科院成立30周年。去年9月政大在永慶房產集團支持下，進行綜合院館5樓國際會議廳改建工程，今天舉行國際會議廳的啟用儀式，以及30周年院慶暨「社會正義與永續發展研討會」，展現社科院與永慶房產集團產學合作成果，也彰顯社科院所追求發展正義、平等包容、永續創新的公共價值。

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今天啟用儀式由政大校長李蔡彥、永慶房產集團董事長孫慶餘、內政部政務次長花敬群等人參與。李蔡彥表示，政大與永慶集團產學合作模式，除了課程學習、學術研究、政策倡議等軟實力合作，也擴展到硬體設備，也彰顯社科院所追求發展正義、平等包容、永續創新的公共價值。

▲▼政大今天舉行社科院成立三十周年及國際會議廳重新整建後啟用典禮，並舉行「社會正義與永續發展研討會」。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大社科院成立30周年，今天舉行國際會議廳整建後啟用典禮暨「社會正義與永續發展研討會」。（圖／記者許敏溶攝）

永慶房產集團董事長孫慶餘指出，很高興為政大師生提供更好的學習環境，而政大為產官學界培育出許多地政專業人才，像是近年推動「實價登錄2.0」、「房地合一2.0」的花敬群，還有永慶集團很多優秀人才，都是政大校友，而永慶與政大合作設立不動產研究中心，已成為相當重要的不動產研究智庫。

花敬群除見證全新國際會議廳，在「社會正義與永續發展研討會」上，也針對目前行人與汽機車爭路權現象發表看法。花敬群表示，人車衝突問題，背後要思考資源配置與錯置問題，以及資源再分配，若以行人道路邏輯來看，是誰佔了行人空間。他也舉近期新竹一個案子為例，因為道路寬4.5公尺，故只有一個車道，且交通壅塞，後來他建議將灌溉溝渠蓋上，並將道路寬度縮小，這樣可增加車道且抒解交通問題。

花敬群進一步指出，台灣從威權社會進入民主社會，大家彼此要學會包容，這不是天生就會，需要學習，大家要想想，這裡是自己的家、自己的城市、自己的國家，所以要學會包容。他也坦言，政府有很多政策都已經準備好可說是，「凡事具備、只欠東風」，而選舉前則是最好的時機，因為會讓大家注意，也希望大家了解政府苦心。

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