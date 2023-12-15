《帝王條款》掀人車衝突討論　花敬群：該思考「誰佔了行人空間」

▲政大國際會議廳整建後今天重新啟用，花敬群（右三）表示，人車衝突問題牽涉到資源再分配。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

東興國中生以《帝王條款》畫作奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻被網紅Cheap砲轟在醜化台灣行人，事件引發行人與路權的爭議。內政部次長花敬群今（15日）在政大指出，人車衝突問題，背後要思考資源配置與錯置問題，以及資源再分配，若以行人道路邏輯來看，是誰佔了行人空間；在思考過程中，就像從台灣從威權進入民主，彼此要學會包容，這不是天生就會。

今年是政大社科院成立30周年。去年9月政大在永慶房產集團支持下，進行綜合院館5樓國際會議廳改建工程，今天舉行國際會議廳的啟用儀式，以及30周年院慶暨「社會正義與永續發展研討會」，展現社科院與永慶房產集團產學合作成果，也彰顯社科院所追求發展正義、平等包容、永續創新的公共價值。

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今天啟用儀式由政大校長李蔡彥、永慶房產集團董事長孫慶餘、內政部政務次長花敬群等人參與。李蔡彥表示，政大與永慶集團產學合作模式，除了課程學習、學術研究、政策倡議等軟實力合作，也擴展到硬體設備，也彰顯社科院所追求發展正義、平等包容、永續創新的公共價值。

▲政大社科院成立30周年，今天舉行國際會議廳整建後啟用典禮暨「社會正義與永續發展研討會」。（圖／記者許敏溶攝）

永慶房產集團董事長孫慶餘指出，很高興為政大師生提供更好的學習環境，而政大為產官學界培育出許多地政專業人才，像是近年推動「實價登錄2.0」、「房地合一2.0」的花敬群，還有永慶集團很多優秀人才，都是政大校友，而永慶與政大合作設立不動產研究中心，已成為相當重要的不動產研究智庫。

花敬群除見證全新國際會議廳，在「社會正義與永續發展研討會」上，也針對目前行人與汽機車爭路權現象發表看法。花敬群表示，人車衝突問題，背後要思考資源配置與錯置問題，以及資源再分配，若以行人道路邏輯來看，是誰佔了行人空間。他也舉近期新竹一個案子為例，因為道路寬4.5公尺，故只有一個車道，且交通壅塞，後來他建議將灌溉溝渠蓋上，並將道路寬度縮小，這樣可增加車道且抒解交通問題。

花敬群進一步指出，台灣從威權社會進入民主社會，大家彼此要學會包容，這不是天生就會，需要學習，大家要想想，這裡是自己的家、自己的城市、自己的國家，所以要學會包容。他也坦言，政府有很多政策都已經準備好可說是，「凡事具備、只欠東風」，而選舉前則是最好的時機，因為會讓大家注意，也希望大家了解政府苦心。