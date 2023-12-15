「不該說追回獎項」Cheap道歉了：真的覺得好累、好挫折

▲網紅cheap在臉書道歉了，他強調絕對沒有苛責小朋友，也不該說出「追回這個獎」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

東興國中一名學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，不料遭網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人，引發行人與路權爭議。事件延燒多日後，Cheap於15日在臉書道歉，表示他只是想要傳遞「人本交通」的理念，絕對沒有苛責小朋友，也不該說出「追回這個獎」。

《帝王條款》畫作爭議延燒多日，在台灣網路與社會引發廣泛討論，多數網友認為學生沒有錯，作家吳若權、補教名師呂捷、律師呂秋遠、律師李怡貞、知名球評石明謹等人也紛紛發文鼓勵學生，還有人在臉書發起「一人一信鼓勵『帝王條款』漫畫創作同學」，一天就收到8435封信。

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▲東興國中學生畫出《帝王條款》奪比賽特優，不料遭Cheap批評是醜化台灣行人，引發行人與路權爭議。（圖／翻攝東興國中臉書）

對此，Cheap於15日在臉書粉絲團發文道歉，表示自己從頭到尾都沒有苛責學生，學生也是車本主義的受害者，他認為學生在初步構思、創作理念及最後作畫時，肯定會跟指導老師密切磋商，「我一直強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人」。

Cheap說，這次事件他並非第一個出來指責的，各大論壇、批踢踢甚至是新聞都比他早出來，只是因為他的聲量夠大，所以他成了標靶，「我能有今天，是你們大家給我的，我一直想要盡社會責任，好好的回饋社會」、「但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大」。

Cheap最後說，非常對不起，他講話一直都很衝，他不應該說追回這個獎，更好的做法應該是「保留這個獎」，他的初衷只是希望能好好傳遞「人本交通」的理念，畢竟每個人下了車都是行人，「再次對不起」。

▲Cheap表示，他只是希望好好傳遞「人本交通」的理念，畢竟每個人下了車都是行人。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

Cheap臉書道歉全文如下：

每年有400名行人命喪台灣的道路上，今年隸屬於教育部的國立藝術教育館，卻將特優獎頒給了一幅「帝王條款」的畫作，畫作中的行人，是一位自以為是慢慢走的帝王。

當然創作是可以無邊際、自由的，但隸屬於教育部的國立藝術教育館，將獎項頒給「有標籤、汙名化特定身分」的作品時，創作還可以無邊際嗎。



當駕駛握著方向盤，在舒適的車輛中，抱怨行人的行走速度，但有沒有想過，那很有可能是「行人一輩子的生離死別」台灣的行人真的好卑微。



大家還記得今年九月，「0-6歲國家一起養」，汙名化動漫模型者，教育部馬上下架影片並道歉，但為什麼主管機關卻容許；更弱勢、有生命危險的行人被汙名化？



即使政府機關無法積極實踐普世精神，但至少也要做到不歧視、不冒犯任何身分吧？ 一直以來，網路上有許多諷刺行人的梗圖，這是大家的自由，但在國家級的獎項上，這真的應該嗎？



如我最早所說、也一直強調的，我不怪學生，學生也是車本主義的受害者，依規定，全國性美術競賽，作品優勝者，獲獎者及指導老師一人記功一次，相關行政人員（含校長）各嘉獎二次。



小朋友在初步構思、創作理念、到最後作畫時，肯定會跟指導老師密切磋商、審慎討論，雖然畫技很重要，但作品理念的傳達，也是獲獎的觀念，我想問指導老師、各層級的評審的責任在哪裡? 難道可以得獎了算一份功勞予嘉獎，出事了就把風向引導成「cheap欺負小朋友嗎」？



我從頭到尾都沒有苛責小朋友，我一直強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人。這次事件，我也不是第一個出來指責的，各大論壇、PTT甚至是新聞都比我早出來，只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。



我是網紅，我有今天是你們大家給我的，我一直想要盡社會責任，好好的回饋社會，希望能在我轉身離開時，留下什麼給我愛的台灣，這一直是我的信念，但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大。



縱然我傷痕累累，但在交通改革的路上「雖千萬人吾往矣」。



對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞「人本交通」的理念，每個人下了車都是行人，再次對不起。