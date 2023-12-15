挺《帝王條款》創作學生！教長首度表態支持：未違反比賽規定

記者許敏溶／台北報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽漫畫類特優獎，卻被網紅Cheap砲轟是在醜化台灣行人。教育部長潘文忠今（15日）表示，全國學生美術比賽參賽作品，是經由專業評審逐級選出，過程是相當嚴謹，學生沒有違反比賽簡章規定，且該作品顯示是經過日常非常細微觀察，透過漫畫將創意呈現在作品上，教育部會持續鼓勵學生創作。

▲《帝王條款》畫作引發熱議，教育部長潘文忠表示，作品沒有違反比賽規定，支持學生創作。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

112年度教育部社會教育貢獻獎今天在國家圖書館舉行頒獎典禮，潘文忠在頒獎典禮前接受媒體聯訪時，針對東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作拿下特優，被遭到網紅Cheap砲轟，潘文忠首度做出回應。

潘文忠指出，教育部主辦全國學生美術比賽，就是積極鼓勵學生進行美術創作，參賽作品都是經校內徵件、縣市辦理初賽，再到全國決賽，從辦理過程中，過程中由專業評審逐級選出決賽獲獎作品，過程是相當嚴謹。

▲教長潘文忠首度針對《帝王條款》畫作被網紅批評一事回應，除支持學生創作，也表示作品沒有違反比賽規定。（圖／記者許敏溶攝）

針對這次學生獲得特優，潘文忠認為，學生只是表達創作理念，卻被外界誤以為抵觸相關規定，教育部態度就是支持學生在創作上的表現，鼓勵學生持續在這方面創作，且學生相關創作內容，並沒有違反簡章內提到臨摹或抄襲現象，應該給予學生鼓勵。

潘文忠進一步，學生作品就是一個美術創作，自己從媒體看到的作品內容，確實可看到作者是經過日常非常細微觀察，透過漫畫創意呈現在作品上，從該作品獲得評審肯定，拿下全國美術比賽漫畫類特優獎，等於代表對該作品的高度肯定，這部分正是主辦並推動美術比賽的主要目的。