公審《帝王條款》Cheap道歉文「編輯紀錄」洩貓膩　最初只想討拍

▲東興國中《帝王條款》畫作引起爭議。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

桃園東興國中學生以《帝王條款》畫作奪獎，沒想到卻遭網紅Cheap砲轟醜化，此舉在網路發酵後Cheap反遭炎上。15日Cheap在臉書道歉，但有眼尖的網友發現，其實他一開始並沒有道歉的打算，直到發文後1小時才又「再編輯」補上道歉。被網友酸「真正的渴望是想要得到拍拍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網紅Cheap道歉文編輯紀錄，紅框處為更動部分。（圖／翻攝臉書，下同）

從Cheap道歉文的編輯紀錄中可以發現，文章第一版本是在下午04:19發佈，內文強調《帝王條款》畫作爭議不是他第一個出來指責「各大論壇、PTT甚至是新聞都比我早出來，只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。」、「但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大」。

接著在短短4分鐘內二度編輯，修改部分用語及標點符號；第三次編輯則在5：04分，這次編輯直接在文末加一段「PS：對不起，我講話一直都很衝，我不該說追回這個獎，我想更好的做法是，保留這個獎，但希望能好好跟傳遞「人本交通」的理念，每個人下了車都是行人。」21分鐘後再加一段「再次對不起」。6：18則再刪減贅字。

有眼尖的網友發現，在底下留言「『「我這個人講話很直接，不好意思」然後繼續亂講話，有用嗎？」、「真正的渴望是想要得到拍拍 再度告訴大家他有多正義」、「你寫文字之前用，請用大腦思考一下再寫，免得禍從口出，惹禍上身。」

▲▼網友對於Cheap道歉的看法。（圖／翻攝臉書）