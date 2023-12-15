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快訊／東興國中恢復祝賀「帝王條款」！Cheap：我聲量大成了標靶

▲▼桃園市東興國中恢復臉書貼文狂賀「帝王條款」畫作得獎。（圖／翻攝東興國中臉書）

▲桃園市東興國中恢復臉書貼文狂賀「帝王條款」畫作得獎。（圖／翻攝東興國中臉書）

記者莊智勝／台北報導

桃園市東興國中學生以「帝王條款」為題創作，獲得全國學生美術比賽漫畫獎，不料卻遭百萬網紅「Cheap」質疑行人路權遭嘲諷；議題發酵數日後，網友風向倒向支持學生，今(15日)校方重新在臉書粉專貼書祝賀文，稱要把「恭賀還給孩子」。對此，Cheap稍早也在臉書發文，感嘆「將獎項頒給『有標籤、汙名化特定身分』的作品時，創作還可以無邊際嗎？」並表示自己從來都沒有苛責小朋友，「只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。」

網紅Cheap於12日在臉書發文抨擊東興國中學生以「帝王條款」為主題作畫，醜化台灣行人，還獲得全國性美術獎，直言「真的很可悲」、「沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。言論一出後，立即引發網友論戰，外界也紛紛聲援學生，包括作家吳若權、補教名師呂捷、律師呂秋遠、律師李怡貞、知名球評石明謹等；更有人發起一人一信鼓勵學生創作，吸引逾6000人力挺。

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事件經過3天發酵後，東興國中今於學校臉書將刪除的祝賀貼文重新PO出。校長林祺文也表示，學務處因第一時間對於輿論處理不熟悉，才會選擇刪文，事後學校發出的道歉聲明也是針對恭賀貼文造成社會對立而道歉，從來不認為孩子有錯，而今恢復貼文也是想表達當時恭賀孩子的初衷，「把恭賀還給孩子。」

Cheap臉書全文：

每年有400名行人命喪台灣的道路上，今年隸屬於教育部的國立藝術教育館，卻將特優獎頒給了一幅「帝王條款」的畫作，畫作中的行人，是一位自以為是慢慢走的帝王。

當然創作是可以無邊際、自由的，但隸屬於教育部的國立藝術教育館，將獎項頒給「有標籤、汙名化特定身分」的作品時，創作還可以無邊際嗎？

當駕駛握著方向盤，在舒適的車輛中，抱怨行人的行走速度，但有沒有想過，那很有可能是「行人一輩子的生離死別」台灣的行人真的好卑微。

大家還記得今年九月，「0-6歲國家一起養」，汙名化動漫模型者，教育部馬上下架影片並道歉，但為什麼主管機關卻容許；更弱勢、有生命危險的行人被汙名化？

即使政府機關無法積極實踐普世精神，但至少也要做到不歧視、不冒犯任何身分吧? 一直以來，網路上有許多諷刺行人的梗圖，但這是大家的自由，但在國家級的獎項上，這真的應該嗎？

如我最早所說、也一直強調的，我不怪學生，學生也是車本主義的受害者，依規定，全國性美術競賽，作品優勝者，獲獎者及指導老師一人記功一次，相關行政人員（含校長）各嘉獎二次。

小朋友在初步構思、創作理念、到最後作畫時，肯定會跟指導老師密切磋商、審慎討論，雖然畫技很重要，但作品理念的傳達，也是獲獎的觀念，我想問指導老師、各層級的評審的責任在哪裡? 難道可以得獎了算一份功勞予嘉獎，出事了就把風向引導成「cheap欺負小朋友嗎」?

我從頭到尾都沒有苛責小朋友，我一直強調老師、學校與評審要負責任，為什麼國家級的獎項，會汙名化弱勢的行人。這次事件，我也不是第一個出來指責的，各大論壇、PTT甚至是新聞都比我早出來，只是因為我的聲量夠大，所以我成了標靶。

我是網紅，我有今天是你們大家給我的，我一直想要盡社會責任，好好的回饋社會，希望能在我轉身離開時，留下什麼給我愛的台灣，這一直是我的信念。

但我真的覺得好累、好挫折，為什麼交通改革這麼難、阻力這麼大。

縱然我傷痕累累，但在交通改革的路上「雖千萬人吾往矣」。

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