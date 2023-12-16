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海產批發商變身食品加工霸主　嘉義民雄金龍冠食品新大樓落成

▲▼嘉義民雄金龍冠食品100週年幸福大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義民雄金龍冠食品100週年幸福大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義民雄工業區內金龍冠食品股份有限公司，16日舉行新建大樓落成典禮，由於適逢創立100週年，嘉義縣衛生局長趙紋華，嘉義基督教醫院院長姚維仁、嘉義大學校長林翰謙和多家合作廠商及來自日本的廠商都到場祝賀，場面盛大隆重。

▲▼嘉義民雄金龍冠食品100週年幸福大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義民雄金龍冠食品二代蕭金龍先生(致詞者)  。（圖／記者翁伊森攝）

金龍冠食品股份有限公司的創立可追溯到西元1924年，當時由創辦人蕭水波先生經營的『白河魚市場公司』，專門從事台南白河、東山、後壁、關子嶺等區域海產批發業務。隨著時代變遷，第二代蕭金龍先生於西元1950年成立『金龍魚丸廠』，將經營方向從海產批發轉向食品加工業。經過多年的歷練和規劃，第三代蕭堯焜先生於西元1993年在嘉義民雄工業區正式成立了『金龍冠食品股份有限公司』，專門從事各種食品生產。

▲▼嘉義民雄金龍冠食品100週年幸福大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義民雄金龍冠食品執行長蕭堯焜 。（圖／記者翁伊森攝）

經過多年的歷練和規劃,第三代蕭堯焜先生於西元1993年在嘉義民雄 工業區正式成立『金龍冠食品股份有限公司”,並發揚光大為具有冷調、 鮮食、烘焙、甜飲等多樣性綜合食品廠，並與各大食品通路，如星巴克、全聯及統一超商都有相當的合作關係。

▲▼嘉義民雄金龍冠食品100週年幸福大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣衛生局長趙紋華出席民雄金龍冠食品大樓落成 。（圖／記者翁伊森攝）

多年來,該公司一直秉持著創辦人回饋社會的經營理念,每年投入資源 參與各項社會公益活動。今年是該公司創立第100週年,也正逢幸福大樓落成啟用,也成為該企業重要里程碑。

 
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