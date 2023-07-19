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全台首創絨毛玩偶「KHTOY旗艦館」民雄開幕　11月前全館75折

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 ，嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁出席剪綵。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義金興玩具自2002年3月成立迄今已21年，除積極拓展知名品牌代理以及自我品牌之市場經營，亦不斷創新突破、開創多角化經營。選在2023年於鄰近嘉義市的民雄工業區成立「KHTOY旗艦館」，19日開幕當天嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁一同應邀出席，期許KHTOY旗艦館以充滿童趣、全台最大絨毛玩偶旗艦館為嘉義地區增添觀光亮點。

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長表示，很高興見到嘉義市縣的廠商、好店互利共榮，以源源不絕的創意為嘉義帶來觀光人潮，以文創設計力為地方帶來商機。金興玩具立足嘉義，不僅積極拓展知名品牌代理以及自我品牌之市場經營，也以實惠價格、優良品質讓大小朋友能在擁抱絨毛玩偶，得到心靈療癒同時也玩得安心，踏實、可靠正是「嘉義精神」的體現；金興玩具接軌國際，與國際品牌合作取得授權，也以設計簡單、色彩豐富並結合在地風格展現了人文的精神。祝福KHTOY旗艦館以溫馨、充滿童趣的魅力，吸引全國遊客來嘉打卡、觀光。

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠出席全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕與現場孩童互動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 ，嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁出席剪綵。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣長翁章梁出席全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，金興玩具從小村莊的家庭代工白手起家，如今不僅在工業區設廠，還打造一個大人小孩都喜歡的玩偶天堂，一路走來的歷程令人敬佩。嘉義縣目前有許多不同類型的觀光工廠，這些景點搭上國內旅行的熱潮，不僅能夠創造經濟價值，還能讓全國鄉親有趟美好的旅行，歡迎大家多來嘉義玩。

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲全台首創絨毛玩偶旗艦館館內展出巨型酷斯拉 。（圖／記者翁伊森攝）

金興玩具董事長陳家宏表示，金興玩具在台灣絨毛玩具業界有超過20年經驗，獲國內外知名授權廠商青睞，在台灣各大通路皆看到由他們所開發製造的絨毛填充玩具。期待全國首創的絨毛玩偶旗艦館，以館內包括迪士迪、卡娜赫拉、哥吉拉及哈利波特的十大主題展區，成為吸引親子及網美打卡新景點，為嘉義觀光增添量能。

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館有人氣玩偶及專區。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

KHTOY玩偶旗艦館從外到內充滿巧思，大門口設獨家恐龍造景及超大型親子熊綠化植栽，一樓分為10大展區，包含迪士尼、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹 ; 二樓設親子空間「小小雷克斯探險王國」，購物時可讓孩子在安全場域盡情放電；三樓是超大型絨毛玩偶專區，陳列各品牌大型玩偶，滿足民眾擁抱大玩偶的願望 。

全館共十大主題展區，其中最受矚目的迪士尼100周年專區販售台灣限定款銀色炫彩米奇米妮；在7月20日至11月19日加入會員就享全館消費75折；試營運期間每日贈送限量打卡禮、來店禮、滿額禮；消費打卡可抽沖繩雙人來回機票，歡迎全國遊客暑假來民雄大買特買。

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 全台首創絨毛玩偶旗艦館開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

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