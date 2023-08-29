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台灣四大普渡祭典　嘉義民雄大士爺祭9月5日登場

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄大士爺祭即將盛大舉行，嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、大士爺廟董事長周漳炎等貴賓出席大士爺祭宣傳記者會，宣布9月5日至7日起連續3天，2023嘉義好神「令旗方舉，眾靈有序」大士爺祭隆重登場，邀請全國民眾一起來嘉義共襄盛舉。

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，大士爺祭與恆春搶孤、頭城搶孤、基隆中元祭並列台灣四大普渡祭典，都是歷史悠久的人文盛事，而且一年當中只有大士爺祭期間能看到高九尺三吋的大士爺神像。今年邀請專業團隊設計多元體驗活動，還設計大士爺祭周邊商品，邀請民眾一定要來大士爺祭祈福保平安、送大士爺神尊火化昇天。

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

林于玲指出，每年的大士爺祭都有新的變化，今年結合年輕團隊的創意，將傳統文化融入民眾生活，尤其是9月2號由民雄商圈協會籌備的辦桌體驗更是別出心裁，邀請民眾一定要來民雄走走，體驗全台獨家的大士爺祭。

文觀局長徐佩鈴表示，大士爺祭在9月2日將舉行預熱活動「迎大士爺創意踩街祈福繞境」，共有38隊踩街隊伍，讓民眾發揮創意恭迎大士爺，傍晚還有民雄商圈協會共同舉辦的「食辦桌—澎湃桌頂，鬧熱下街」，讓民眾從辦桌飲食文化認識嘉義歷史。

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

9月5日正式開始為期三天的「大士爺祭」，現場準備4種精彩活動，分別為「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「好神抽獎」。好神演藝邀請入圍金曲獎的「裝咖人」以及「島嶼都市浪漫譚」、「傲詩妮」等知名樂團帶來音樂饗宴；好神手作以「愛你沙沙－親子畫沙活動」邀請民眾用傳統畫沙，設計出屬於自己的大士爺臉譜；好神走讀「隨大士爺伯下街遊－放水燈」與打貓街坊文化協會合作，帶領民眾認識民雄街區文史及科舉儀式。

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

好神抽獎的獎品為今年限量版的「2023嘉義好神胸章」，民眾在活動現場說出通關密語可獲得乙次抽獎機會，9月7日為祭祀最後一天，大士爺廟將舉行普渡大法會，恭請大士爺監普，再恭送大士爺火化昇天。

▲▼ 踩街祈福、美食辦桌！ 2023大士爺祭9月5日登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

文化觀光局表示，活動期間人潮眾多停車不易，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，交通部臺灣鐵路管理局在112年9月5日至7日，新增嘉義-斗六區間車1往返（2列次）；對號列車152次、521次、149次停靠民雄站，詳情可參考交通部臺灣鐵路管理局公告，或至嘉義縣公共汽車管理處網站查詢。

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