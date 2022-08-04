鬼電影帶動嘉義民雄觀光　警方加強執法力道

▲▼ 電影帶動嘉義民雄觀光人氣，警方也提醒用路人車速及行車安全 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



隨著「民雄鬼屋」影片上映，嘉義縣民雄鄉成為今夏熱門旅遊景點，民雄地區交通四通八達可以旅遊及吃喝玩樂，知名景點如「民雄鬼屋」、「鵝肉一條街」、「新港奉天宮」、「大林國際慢城」及「幼稚鬼」民雄金桔觀光工廠、「豪酒鬼」台灣菸酒嘉義觀光酒廠等，嘉義 縣警方提醒民眾出遊時仍須注意車速及行車安全。

對於電影帶動地方觀光人氣，嘉義縣警察局民雄分局除加強宣導「不超速、不逼車、不無照」外，111年8月份起主要執法項目為「酒駕」、「超速」、「惡意逼車」、「無照駕駛」等交通違規行為。其中「超速」部分，本分局在易肇事路段如「民雄鄉台一線與頭橋工業路口」、「民雄鄉台一線與埤角路口」、「民雄鄉164線與79線(福懋加油站)」、「民雄鄉106線(大學路)與正大路」、「大林鎮中正路與民生路(榮林陸橋)」、「大林鎮南華路(南華大學)」、「新港鄉159線與中洋路口」、「新港鄉164線與大潭路口」及「溪口鄉溪民路與成功路口」等處，機動執行交通稽查(測速照相)勤務，保護民眾行車安全。



嘉義縣縣長翁章梁邀請大家，一起來嘉旅遊，到電影鬼屋的民雄吃喝玩樂。民雄分局呼籲用路人來民雄旅遊，遵守交通規則，行車不超速，不讓「阿飄」陪您過暑假!