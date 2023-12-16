強攻青年選票！　侯友宜再拋學貸免利息：政府全面補貼

▲侯友宜發布政策。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜先前提出定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，逐年增至5萬元，以及青年購屋免頭款等青年福利政策，今（16）日再提出「學貸免利息，青年侯康顧」。侯友宜表示，無論在學生或畢業開始還學貸，利息皆由政府補助，全面減輕在學及畢業後的負擔，協助時代下的青貧弱勢，並且建立防弊與呆帳處理機制，讓學貸制度真正幫助到需要的年輕人。

侯友宜表示，目前我國大學以上學貸申請人數約75萬人，且私大申請學貸人數是公立近3倍，每人申請金額從20萬到60萬不等，每月還款本金加利息就要2200到6000元以上，平均還款期限少則8年、多則14年以上，而根據勞動部統計，高達24.2%的新鮮人只領取最低基本工資，扣除房租、水電等必要支出，加上高物價、高房價，若再加上學貸，會成為年輕人不可承受之重。

侯友宜近一步說明，許多申請學貸者，家庭經濟較不寬裕，或家庭同時有兩位成員以上正在就讀；且畢業後若無立即就業，即便可申請緩繳，學貸依舊是沈重壓力；若畢業後收入不足，非常容易陷入「貧窮風險」中。先前他已提出，定額補助就讀私立大專校院學生學雜費，自114學年度起逐年將補助從3.5萬元增至5萬元，縮短公、私立學雜費差距，減輕青年負擔。

侯友宜今再宣布，為了協助時代下的青貧弱勢，增加經濟自主的彈性，並減緩還款壓力，避免落入貧窮風險，未來學貸利息將全免，無論在學生或畢業開始還款，利息皆由政府補助，全面減輕在學期間及畢業後的負擔，並放寬學貸申請資格，從現在家庭年收入「120萬以下」，放寬至「150萬以下」即可申請學貸，來接住更多有學貸需求者。

侯友宜說，可以幫助年輕人成家立業，絕對是一項有必要的政策支出。且現行學貸資格，是在2007年修訂，至今已16年沒有調整，但現行物價早已今非昔比，「學貸線」必須調整。

侯友宜強調，未來上任一年內將建立學貸防弊與呆帳處理機制，視財政狀況，滾動檢討申請資格及還款期限，一方面接住更多需要的學生、適度調整還款期限，一方面也要杜絕套利行為，給學生最大的還款彈性，讓學貸制度，真正幫助到需要幫助的年輕人。