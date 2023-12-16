曝侯康在高雄落後賴蕭　柯志恩建議侯long stay：高雄人重感情

▲柯志恩16日替李明璇站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜13日、14日在高雄部分區域掃街，國民黨智庫執行長兼不分區立委候選人柯志恩今（16日）表示，大家看得出侯友宜在掃街時人氣還不錯，但「侯康配」在高雄仍落後逾20％（指20個百分點）；柯指出，高雄人非常重感情，很多狀況，要讓他親自握到手、看到人，選戰最後28天，能夠讓大家看到侯，如果可以Long stay，對選戰非常有幫助。

柯志恩16日替國民黨高雄第八選區立委候選人李明璇站台時提及，侯友宜跟國民黨副總統候選人趙少康在全國跟民進黨「賴蕭配」差3％，再拚一點就有機會，但現在在高雄還是明顯落後逾20%，她也不知道怎麼辦。柯向台下群眾喊話，高雄已經給民進黨執政20多年，（國家）給民進黨7年半，做得這麼不好，為什麼高雄的票要投給民進黨？

柯志恩也提及，侯友宜現在在選戰關頭，所有市議員陪侯掃街，大家看得出，侯人氣真得不錯，現在最缺的，就是大家的支持。

柯志恩向《東森新媒體ETtoday》表示，高雄人非常重感情，很多狀況，要讓他看到人對人、親自握到手、親自看到本人，他就對你有感覺。所以現在最主要的是，讓侯友宜多跟民眾接觸，也可以看出，最近侯在菜市場或任何地方掃街，民眾還是很有感覺的。

柯志恩指出，侯友宜過去比較沒時間跳出這範圍，選戰最後28天，只要讓選民常常看到你，因為高雄人重感覺，能夠讓大家看到侯，如果可以long stay（長時間停留），對侯選戰非常有幫助。