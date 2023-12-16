台灣遭中方指涉貿易壁壘　侯競辦批綠營：不溝通、只搞意識形態

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國大陸商務部昨日公布調查結果，認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，此舉，使得中國下一步是否將祭出中斷ECFA等措施，也受到關注。對此，國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人王敏旭今（16）日表示，民進黨政府面對問題只會搞意識形態，「不溝通、不處理、不面對」，受傷害的永遠都是產業與人民。

中國大陸商務部於4月12日公告將對台灣實施貿易壁壘調查，並在10月份表示，調查結果將於2024年1月12日公告，不料，原本預期在台灣總統大選前一日公布的調查結果，提前至昨日發布，認定台灣對中貿易限制之措施構成貿易壁壘。

對於中國大陸公布這樣的調查結果，侯友宜提到，請民進黨政府好好面對ECFA的問題，保護公平貿易以及國家產業發展。「民進黨政府曾說過ECFA是糖衣毒藥，這幾年執政卻把ECFA當作大補藥，兩岸貿易依賴度非常高，如果沒有ECFA，對台灣經濟傷害會多大？」

此外，侯友宜還說，台灣出口連12黑、今年經濟成長率1.42創14年新低，經濟產業衰退、基礎建設又缺水缺電缺人，民進黨完全沒有改變。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭進一步說明，從2021年開始，中國大陸就陸續禁止進口台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等農產品。

然而，王敏旭強調，每次民進黨政府面對問題只會搞意識形態，「不溝通、不處理、不面對」，受傷害的永遠都是產業與人民，民進黨嚴重失職，做不到就該下台。