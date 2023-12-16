北市41里長疑受陸招待被約談　朱立倫嗆：司法介選

▲朱立倫受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

檢調獲報，北市多名里長接受招待，陸續前往中國大陸上海等地旅遊，台北地檢署昨天搜索、約談41名里長。對此，國民黨主席朱立倫表示，現在不是中國介選，現在是司法介選，司法介選完全是因為基於政治動機，基於政黨的態度，而去面對、去對付這些里長，「我覺得是很不公平的」。

朱立倫今日出席同黨籍立委羅智強造勢活動，媒體問到，現在民進黨有辦法不拿兩岸的政治經濟紅利嗎？因為現在賴清德還在抗中？朱立倫提到，賴清德是台獨金孫，台獨金孫到最後只會有一招，就是所謂抹紅牌，抗中保台是他一定會使出來的。

朱立倫說，這幾天可以看到民進黨非常緊張，他們的高層會議也都很擔憂「侯康配」聲勢一直起來，所以他們結合了一些綠媒，不斷的想要抹紅侯康配、抹紅國民黨。

朱立倫再說，其實這幾天很多無辜的里長去大陸旅遊也被約談。「我說現在不是中國介選，現在是司法介選」。司法介選完全是因為基於政治動機，基於政黨的態度，或者是基於某一些特定的立場，而去面對、去對付這些里長，「我覺得是很不公平的」。

另，媒體問到，前立委郭正亮聲稱有聲音是立委支持民進黨，但總統不投賴清德，賴則點名朱立倫只是「夜間吹哨壯膽」。朱立倫回嗆，賴清德說他夜間吹哨，那就來看1月13日的結果。「其實我應該很清楚的，不是我很清楚，民進黨也很清楚，為什麼民進黨的立委支持度、政黨支持度，都比賴清德高？這是賴清德應該自己問自己的問題」。