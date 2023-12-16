吳欣盈不甩柯通令再罵外交部「就是有問題」　綠委勸她冷靜點

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈不甘出席COP28被中國打壓，與外交部多次槓上，她今出席活動再批外交部失能、不當責，「這次外交部做的就是有問題！」對此，民進黨立委洪申翰16日受訪表示，請吳欣盈先冷靜下來，也許她很想證明自己的能力，但外交工作不是強調個人英雄主義，尤其還貶低外交團隊跟人員是斷交部，這真的太過分。

吳欣盈日前赴杜拜參與COP28時，因受中國打壓無法進入主會場，她也不滿外交部要求低調，酸外交部是斷交部、柯文哲也跟進批評「到國外變成龜孫子」，外交部則解釋，出訪前就有告知吳欣盈副手候選人身份會有風險。

與會立委洪申翰強調，外交部是在國會團被阻後透過管道向大會溝通，並提醒委員們保持低調，不要再產生新的變數，大家都有心理準備，既然決定要冒風險去，就別像個媽寶一樣事後抱怨。

對於相關議題，柯文哲則下黨內通令，要求別再責怪外交部，體諒對方處境困難、壓力大。但吳欣盈上午出席活動時仍難掩不滿情緒，她舉過去立法院指定她在歐盟公聽會上發言，歐盟議會也通過和台灣簽訂BIA，這是她跟外交部、立法院合作非常成功的典範，但這次「 就是外交部失能、不當責！」吳強調，自己對聯合國運作非常清楚，這次外交部做的就是有問題。

對於吳欣盈說法，洪申翰回應，請吳欣盈先冷靜下來，也許她很想證明自己的能力跟貢獻，但外交工作重要的是團隊分工，而不是強調個人英雄主義，尤其還貶低外交團隊跟人員是斷交部，這真的太過分。