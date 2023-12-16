婚宴突下大雪！賓客仍續吃辦桌　網笑：流雪席

▲賓客絲毫不受影響，直接在大雪裡吃起辦桌。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸寧夏銀川的一場婚宴於近日掀起熱議。該場婚宴於14日舉辦，當天賓客坐滿滿，但正準備要大啖美食時，卻突然下起大雪，由於當地沒有搭棚的習俗，賓客也直接在大雪裡吃起辦桌，場面既浪漫又好笑。消息一出，有網友也笑說「吃過流水席，竟然還有流雪席！」

據《九派新聞》報導，該場婚宴於14日舉辦，賓客表示，當時接親的時候晴空萬里，但當要開始辦桌時，卻無預警的下起雪，且雪特別大。

從曝光的影片中可看到，賓客絲毫不受影響，穿著羽絨衣、頭上白成一片，冒著大雪吃著辦桌。據悉，由於當地沒有搭棚的習俗，所以賓客就直接在大雪裡用餐，賓客也強調，「並不是說不給搭棚子，因為他這邊就不搭棚子。」

賓客也說，村子裡的人幾乎都參加了該場婚宴，且主人家很慷慨，娶媳婦殺了一頭牛，婚宴的菜色也都很好吃。

影片一出，便引起熱議，網友紛紛留言「挺浪漫的」、「好美」、「下雪天也是浪漫的季節」、「白頭偕老」。另外，也有不少網友調侃，「吃的就是這個感覺」、「吃過流水席，竟然還有流雪席」。

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