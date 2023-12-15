冷氣團明天一大早抵達！專家示警：天氣將劇烈變化

▲明起溫度將一路下滑，周日清晨為最冷的時候。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

氣象署表示，明起溫度一路下滑，周日清晨將是第一波冷空氣最冷時刻，中部以北降溫明顯，下探13度。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說，預計今夜鋒面就通過北台灣上空，冷氣團「明天一大早就會抵達」，由北台灣率先降溫，中南部因為地形阻擋，會延遲約半天。

中央氣象署預報員官欣平表示，接下來一周有兩波冷空氣，周日清晨會是第一波冷空氣影響最顯著、最冷的時候，主要範圍中部以北感受較深，南部也會有降溫；更明顯的則是下周三這一波冷空氣，預估為強烈大陸冷氣團等級，影響全台有感降溫。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前台灣仍然位於鋒面前緣，各地相當溫暖甚至有點熱；但預計今天夜晚鋒面就會通過北台灣上空，北東都有下雨機會。另外，「冷氣團明天一大早就會抵達」，因此北台灣會率先降溫，可以說和今天的天氣有非常大不同。

至於中南部因為地形阻擋，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，起風、降溫的時間預估延遲半天；也再次提醒民眾，務必注意接下來天氣劇烈變化。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

對於溫度變化，官欣平分析，第一波冷空氣中部以北較冷，第二波冷空氣則是各地冷，其中第一波冷空氣將讓明天到周日溫度一路下滑，不只北台灣，中台灣也明顯降溫，北部最低溫為周日清晨13到14度，中部14度，南部14到15度。

周一顯著回溫後，下一波更強的強烈大陸冷氣團接力南下，官欣平表示，下周二入夜後降溫，溫度降幅更多，周四清晨接近10度，下探11到12度，這一波目前預報為強烈大陸冷氣團，若觀察強度逐漸增強，會再提醒。

未來一周降雨分布，官欣平說明，今入夜後鋒面通過，緊接著冷空氣下來，今晚到明天清晨延續周日，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，中南部有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭則會一直下雨；下周一小空檔，僅大台北、東半部偶有雨，溫度略回升；下周二到下周四強烈大陸冷氣團及鋒面南下，迎風面北部和東半部局部有雨。