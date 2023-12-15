冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

▲明天起冷氣團強襲，各地有感降溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)晚間鋒面逼近，明天大陸冷氣團南下，這波最低溫將出現在周日清晨，北部下探12度，下周一短暫回暖後，下周二再有一波強烈大陸冷氣團灌頂，強度有機會挑戰寒流，溫度一路溜滑梯，下周四清晨到下周五最冷，低溫可能跌破10度，局部地區下探8度。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天晚間鋒面接近，明天鋒面通過、大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，明天清晨各地約19到21度，中南部中午前後略回升，中部約21到22度，南部25到28度，北台灣則是清晨出現21度後，溫度一路持續下降，傍晚約15度，其他中南部和東部等晚上也會下降到17到20度。

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陳姵安指出，這波大陸冷氣團比較冷時間點為周日(17日)清晨，各地最低溫包括北部12到13度，中部14到15度，南部15到16度，花蓮14度，中部以北、東北部跟東半部降溫感受明顯，南部清晨出現低溫但白天溫度上升，中部高溫19度、南部22度、花蓮17到18度，北台灣則是整天13到14度。

冷氣團預計將影響到下周一清晨，白天溫度回暖，北台灣回升到21度，中南部24度、花蓮22度。

不過下周二強烈大陸冷氣團逐漸南下，強度有機會挑戰寒流，陳姵安表示，下周二晚上將開始降溫，下周四清晨到下周五是該波最低溫時間點，北台灣、花蓮10到11度，中部12到13度，南部13到14度，全台有感降溫，感受都較冷，其中北海岸、苗栗以北、東北部近山區有機會出現10度以下低溫，北海岸最低溫可能8到9度。

陳姵安指出，下周五清晨，北台灣雖然10到11度，中南部低溫會再下降，中部約10到11度，南部低溫12度。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周降雨，明天和後天降雨以北部、東半部為主，桃園以北、東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，中南部亦有零星短暫雨；周一冷氣團減弱，雨區縮小，剩大台北跟東半部有局部短暫雨。

下周二強烈大陸冷氣團逐漸南下，雨區擴大北部、東半部有局部短暫雨；下周四、下周五桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下個周六(30日)預測還有一波乾冷空氣南下。