明起2波強冷空氣灌頂！入冬最冷時刻出爐　全台有感「急凍11度」　

▲未來兩波冷空氣，明起中部以北將感受明顯降溫，下周二後降溫更顯著，全台有感。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有兩波冷空氣，氣象署表示，明天起溫度一路下滑，周日清晨將是第一波冷空氣最冷時刻，中部以北降溫明顯，下探13度；下周一短暫回暖，下周二再迎強烈大陸冷氣團，降溫更顯著，全台有感，下周四清晨接近10度、下探11度。

中央氣象署預報員官欣平表示，接下來一周有兩波冷空氣，今天夜間鋒面通過，明天明顯溫度下降，周日清晨會是第一波冷空氣影響最顯著、最冷的時候，主要範圍中部以北感受較深，南部也會有降溫；更明顯的則是下周三這一波冷空氣，預估為強烈大陸冷氣團等級，影響全台有感降溫。

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今天白天偏熱，溫度約29到32度，不過今深夜後要變天了，鋒面影響台灣，深夜後降雨機率增加，明天冷空氣影響，溫度也會逐漸下滑，官欣平表示，明天氣溫一路往下降，夜間到周日清晨低溫最明顯，中部以北13度到14度，下周一迎接小空檔，溫度跟降雨和緩，下周二另外一波冷空氣將影響台灣。

未來一周降雨分布，官欣平說明，今入夜後鋒面通過，緊接著冷空氣下來，今晚到明天清晨延續周日，降雨以桃園以北、東半部、恆春半島為主，中南部有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭則會一直下雨；下周一小空檔，僅大台北、東半部偶有雨，溫度略回升；下周二到下周四強烈大陸冷氣團及鋒面南下，迎風面北部和東半部局部有雨。

▲▼未來降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度部分，官欣平分析，第一波冷空氣中部以北較冷，第二波冷空氣則是各地冷，其中第一波冷空氣將讓明天到周日溫度一路下滑，不只北台灣，中台灣也明顯降溫，北部最低溫為周日清晨13到14度，中部14度，南部14到15度。

周一顯著回溫後，下一波更強的強烈大陸冷氣團接力南下，官欣平表示，下周二入夜後降溫，溫度降幅更多，周四清晨接近10度，下探11到12度，這一波目前預報為強烈大陸冷氣團，若觀察強度逐漸增強，會再提醒。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

