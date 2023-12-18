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台灣「最高評價」農場！打敗清境、觀音蓮花園　大票遊客推爆

2023年最受歡迎農場（圖／記者周亭瑋攝製表）

▲2023年最受歡迎農場。（圖／記者周亭瑋製表，點圖可放大）

記者周亭瑋／綜合報導　

台灣觀光資源豐富，休閒農場更受到大人小孩的喜愛，先前根據交通部觀光署資料統計，位在桃園的「觀音蓮花園休閒農業區」，奪下2023年最多人次造訪的冠軍；不過，若是以Google評分來看，則以「綠世界休閒農場」拔得頭籌。

翻開2023年最熱門「休閒農場前5名」的Google評論區，位在新竹的「綠世界休閒農場」，以4.5顆星排名第一，而桃園的「大溪月眉休閒農業區」則以4.3顆星緊追在後。

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2004年開幕的「綠世界休閒農場」，占地約70公頃，共有六大主題園區，包含天鵝湖區、大探奇區、生物多樣性探索區、鳥類生態公園、蝴蝶生態公園及水生植物公園；重點是，園區內還有超夯又可愛的草泥馬（羊駝），讓大朋友小朋友能近距離接觸，還能看牠們在大草原上散步。

綠世界休閒農場,綠世界。（圖／記者周亭瑋攝）

▲綠世界休閒農場。（圖／記者周亭瑋攝）

朝聖過的網友大多給予5星好評，大讚「根據以往農場經驗，一開始不太期待，最後卻覺得值回票價。從入場開始的黑肚綿羊，到離場前的生態園區，每一處的規劃，都讓大人小孩感到滿意，下午3點奔放的羊駝時間，是最大的收穫，很難得台灣有這麼一個令人滿意的生態農場」、「能看到許多可愛動物很不錯，園內鵝在路上自由活動感覺很棒，可惜湖邊散步路可以再規劃好一些，下雨後很泥濘，對於行動不便或推娃娃車旅客，不太理想」、「感覺現在的規劃比之前更好，園區內可以觀察動物和植物，動物們的居住環境也算是友善，是很適合親子同遊的好去處。值得一提的是，這個季節去，還看到了美麗的落羽松，真是幸運」、「園區規劃不錯，適合全家大小男女老少，不僅動植物種類多樣，也深具教育義意，若能攜帶點心和飲品（園內價格昂貴），可以遊玩一整天」、「整體規劃很棒，動物種類多，園區很大，適合遛小孩跟戶外教學的好地方」。

▲遊客提出建議。（圖／翻攝自Google評論）

▲遊客提出建議。（圖／翻攝自Google評論）

不過，也有少數遊客不甚滿意，留言建議道「票價佛心，裡面很大很好逛，但某些展館小動物跟昆蟲都是空的，既然是空的，是否規劃換主題？今天遇到園區專車壓到鵝，這點太誇張了！最讓我最不滿意的，是第三停車場沒監視器，我車停你們那好好的被人撞了，還要花修車費，結果沒有監視器......」、「除了對於鳥類較為友善外，其他動物的居住環境非常不理想！鴯鶓跟黑肚綿羊的居住環境活動範圍很小且骯髒；長臂猿的籠子緊貼牆壁一片，裡面只有幾根樹枝，連遮蔭處都沒有，完全不符合長臂猿的生態；可愛動物區的天竺鼠們連樹上掉下來的落葉都搶著吃，食物明顯不夠，保暖處也不足；豪豬跟旱獺那區實在太臭了，我們都只能快步走過去了」。

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