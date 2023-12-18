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六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」換人當　499萬人朝聖

▲▼麗寶樂園。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲麗寶樂園今年前10月創下接近500萬人次造訪佳績，榮登台灣人遊樂園的新首選。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣遊樂園的年度排名已經揭曉，最新霸主由位於台中的麗寶樂園成功奪下。截至今年前10月，麗寶樂園吸引近500萬人次造訪，傲視全台，成為台灣人心目中的遊樂園首選。

根據觀光署公布今年1月至10月遊憩據點「遊樂園／主題樂園」統計資料，前5大造訪人次排名，台中的麗寶樂園以逾499萬人次（4,998,320）高居榜首。麗寶樂園擁有台灣最大佔地200公頃園區，結合了探索世界、馬拉灣水陸雙樂園，還有麗寶OUTLET MALL和渡假飯店，為遊客提供一站式的娛樂體驗。

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▲▼台灣最強遊樂園換人當！台中麗寶樂園以逾499萬人次高居榜首。（製表／ETtoday新聞雲）

▲台灣最強遊樂園換人當！台中麗寶樂園以逾499萬人次高居榜首。（製表／ETtoday新聞雲）

緊追在後的是高雄義大世界，累積401萬人次造訪位居第二名。佔地90公頃的義大世界擁有超過300家國際精品、100家國際一線品牌購物廣場、遊樂世界以及渡假飯店，無論是大人或小孩，都能在這裡盡情玩樂，是不少外縣市民眾到訪高雄的首選。

攤開統計資料，後續排名依序為台北士林「兒童新樂園」168萬人次、新竹「六福村主題樂園」103萬人次、雲林「劍湖山世界」76萬人次、南投「九族文化村」68萬人次「遠雄海洋公園」62萬人次、「小人國主題樂園」49萬人次、台南「頑皮世界」37萬人次以及「小叮噹科學主題樂園」38萬人次。

▼義大世界是許多親子旅遊的熱門選擇。（圖／義大遊樂園提供）

▲▼高雄義大13日起恢復營運。（圖／記者義大遊樂園提供）

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