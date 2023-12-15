合體比3喊凍蒜！　張榮味：我全力支持侯友宜

▲侯友宜與張榮味在雲林合體。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今繼續主攻南台灣，一早自雲林虎尾出發掃街，下午侯到斗南順安宮參拜時，前縣長張榮味也現身陪同，過程中不斷高喊「凍蒜！」也比出「3」號手勢支持。張受訪時表示，「侯友宜用生命保護台灣，推出的政策都是人民期待的，我全力支持侯友宜」。

張榮味原本支持鴻海創辦人郭台銘代表國民黨選總統，但在今年8月，國民黨黨主席朱立倫帶著侯友宜到雲林張家用餐後，以及近期在前立法院長王金平努力協助下，張榮味已回歸支持侯友宜。

侯友宜今日在雲林車掃拜票，縣長張麗善幾乎全程陪同外，在斗南順安宮參拜，張榮味也現身。在侯抵達現場時，現場擠滿人潮，侯下車後張馬上上前迎接，兩人進行參拜，最後侯友宜致詞。兩人互動僅短短10分鐘，不過不管是在喊「凍蒜」，或是高舉3號支持，張榮味均做得非常到位。

張榮味後續接受媒體受訪時表示，「侯友宜用生命保護台灣，推出的政策都是所有人民期待的，所以我全力支持侯友宜，尤其是看到每一個部落、台灣每一個鄉鎮，大家不管深藍、淺藍，大家都已經動起來在支持侯友宜了」。

媒體繼續問，是否郭台銘也會力挺？張說，「郭董出國了」，媒體再問，會再找郭董支持侯友宜嗎？張說，「我當然是一定要很誠懇，認為說他是一個很重要的角色，他的臨門一腳，我相信對侯友宜是相當大的一個幫助」；接著媒體也問，目前有些議長對侯友宜似乎還有些心結，最後是否也會支持侯友宜？「都會、最好大家要團結、要團結」。

侯友宜在致詞時也表示，感謝雲林縣所有縣民的支持，這次車隊掃街拜票，從虎尾到土庫，再到斗六、斗南，中間張麗善和張嘉郡有夠認真，幫他拿麥克風一直助講，呼籲支持者要出來投票，他抱持感恩的心，沿路看到所有南部的兄弟姐妹，都來幫他支持，手比OK的手勢，他也都很感恩，他會抱著感恩的心情，回來照顧這塊土地。

侯友宜指出，選舉明年1月13日投票，在這過程中，民進黨執政這麼差，應該要政黨輪替了，他們現在很努力，就剩下最後一哩路，拜託大家幫忙拉票，到時候一定要出來投票。