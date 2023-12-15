基層被強買強賣再添一樁！　李全教：未經同意逕行冒用地方反彈大

▲台南第四選區立委候選人李全教指控，林宜瑾永康競選總部成立大會邀請函之中，把多位擔任李全教永康區各里後援會長的里長，擅自將姓名列入，引起基層反彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市是民進黨長期執政的縣市，更是民進黨總統候選人賴清德不可有任何閃失的本命區，有里長向李全教競選總部表示，現任立委林宜瑾暨上次新化總部成立大會的邀請函，未經同意擅自將基層里長的名字列入選務幹部，本週要進行的永康成立大會再添一樁，恐涉登載不實或者冒用他人名義。

台南第四選區立委候選人李全教表示，對於林宜瑾永康競選總部成立大會邀請函之中，把多位擔任李全教永康區各里後援會長的里長，擅自將姓名列入其競選團隊名單上並掛上職務。在多位當事人反應及求證之後，確認林宜瑾是在未經本人同意之下，擅自將其姓名列入其競選團隊名單上並掛上職務，因而造成地方人士反彈。

李全教認為，里長是服務地方基層的重要角色，大多數里長即使有黨籍也都會選擇以無黨籍的身分參選。日前李全教永康競選總部成立大會的活動邀請函中，未條列出競選團隊名單，就是為了要讓支持李全教的里長，在地方基層面對民眾時可以好做人與做事。沒想到對手陣營為求勝選，竟完全不在意地方里長是否同意，就私自強行把里長掛名在邀請函之中，這跟綁架行為沒什麼兩樣，基層現在人心惶惶。

李全教指出，多位里長紛紛表示，在他們未同意的情況下，被林宜瑾在其永康競選總部成立大會邀請函上，強制掛名競選幹部的鴨霸行為，等於是強買強賣，還有不少人敢怒不敢言。

李全教認為"選舉是一時，做人是一世"，呼籲對手陣營不要濫用基層里長的客氣及善意，平時不經營，選舉到了才拉攏，忘了做人做事要厚道，尤其是擔任民意代表或公職人員的時候更是如此。