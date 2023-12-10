政論節目說謊造假糟蹋台南人？　李全教：鄉親需要不同的聲音

▲立委候選人李全教質疑政論節目製作單位簡訊邀請擔任「開講來賓」，竟是「台下來賓」，不會有發言機會，令他感到非常錯愕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

政論節目南下台南辦大型戶外開講，在立委候選人李全教公開喊稱對方衝著自己來，表示抹黑一次告一次，9日上午隨即收到節目製作單位簡訊邀請擔任「開講來賓」，當下立即答應後9日晚上8時許，接獲節目製作單位提綱流程，卻告知是在「台下」擔任來賓，不會有發言機會，令李全教及競選團隊感到非常錯愕。

堪稱在野陣營最有Guts的台南第四選區立法委員候選人李全教，10日上午還原政論節目南下造勢事件的始末，12月8日得知消息後表示，來台南辦大型戶外開講，就是衝著自己來，公開表示抹黑一次告一次，9日上午隨即收到節目製作單位的簡訊邀請擔任「開講來賓」，當下立即答應後，也號召支持者一起參加。在9日晚上8時許，幕僚收到節目製作單位的提綱流程後，卻告知是邀請議長在「台下」擔任來賓，也不會有發言的機會，李全教本人、競選團隊感到非常錯愕。

李全教説：「有一百個聲音叫我不要去被羞辱或者跳入設計好的陷阱，但自己只有一個信念，為了不同聲音的鄉親，身為民意代表沒有不出席的理由。」節目製作單位既然敢邀請，當然不畏戰，或許講話會被打斷，或許是六打一，或許畫面會被斷章取義，或許會有更誇張的事情發生，但從來沒想過，是這樣的「糟蹋」過程。

李全教認為，無論從哪一個角度閱讀「開講來賓」這四個字，就是在台上與其他來賓一起討論，否則又為什麼要發提綱來給幕僚，才告知幕僚並不會安排自己上台，早就應該準備好的提綱，卻9日晚間才提供，內容都沒有提到「黑金復辟、黑金疑雲」等議題，都是談柯文哲等時事。

李全教進一步提到，一路走來清清白白，所有的影射、抹黑在法律上都被證明是子虛烏有！將會和支持者坦然地走進最深綠的龍潭虎穴，看看藉著一黨獨大的民進黨是如何操作媒體「糟蹋台南人」，也會請律師、偵查隊進行現場搜集相關證據，如有扭曲立即提告，不能因為在台南是非黑白就可以被扭曲。

李全教最後呼籲，媒體是第四權，長期用似是而非的免責標題、影射的文宣、打上問號的提問句來攻擊不同立場的政敵，這是違背了媒體的天職，台南不能只有一種聲音。