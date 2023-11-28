李全教公布第一支CF廣告　強調在地、專業，做人民的靠山

▲台南市第四選區立委候選人李全教28日公布第1支60秒的形象廣告，該片用「台南人的靠山」來前後呼應，在該片中提到過去李全教在中央擔任立委的專業，爭取的建設、舉措回到家鄉建設的溫情訴求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第四選區立委候選人李全教28日公布第一支60秒的形象廣告，是由競選團隊中的年輕伙伴們來發想規劃，從更宏觀的角度來看待這一席立委，該片用「台南人的靠山」來前後呼應，在該片中提到過去李全教在中央擔任立委的專業，爭取的建設、舉措回到家鄉建設的溫情訴求。

「這是我們的家，在台南，有些事情您可能不知道」李全教表示，用第一句旁白來破題，就是要喚醒選區內選民的共同回憶。當初3屆立委任內為台南爭取的建設相當的多，這次特別選出幾個選區內的重大民生建設來拍攝，例如：北外環道路是當初在新市鄉鄭枝南鄉長的拜託下，一同北上向當時的立法院王金平院長爭取通過的規劃設計經費；2003年爭取到的南科管理局獨立升格，讓產業轉型；您我現在熟悉的大灣交流道開通；全面重新整頓規畫可以全家愜意一起散步休閒的永康公園；開拓讓六甲頂與大橋地區居民，可以直接通到市區的甲頂路；讓您我不受淹水之苦的柴頭港溪整治。

李全教表示，台南人好客、海派，當年立委任內，因為自己是在美留學的歸國學人，所以很多國際會議及外賓來訪時，很多立委都來拜託主持、接待，也累積了這些好人緣，才有辦法在其他委員支持下，為台南爭取到至今依然影響著我們的重大建設。

李全教說，在國會擔任立法委員，其實可以做很多很多福國利民的事，但這8年下來的，無論是上到總統、行政院長、立法委員，下到台南市長甚至是議長，選前不斷拜託，選後就忘得一乾二凈，許多福利、治安、教育都是在六都之末，發展與建設也相對落後其它五都一大截。

李全教表示，鄉親已經覺醒，台南即將蛻變，重返立院後將揭發貪污舞弊，讓每一塊投入在台南經費，讓人民都看得見，接下來也請鄉親拭目以待「台南人的靠山」第2支CF的影片。