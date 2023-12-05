小巧有效的廟口開講大獲好評　李全教：鄉親手中一票可改變台南

▲台南市第四選區立委候選人李全教自11月底開始，發起至少20場次以上的「全教廟口開講」宣講行動，深入社區廟埕，遍地開花。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離投票只剩下不到40天，台南市第四選區立委候選人李全教自11月底開始，發起至少20場次以上的「全教廟口開講」宣講行動，只要1台廣告車、幾支旗幟、1個肥皂箱、1支麥克風，把椅子桌子隨車移動，深入社區廟埕，遍地開花。

首週於新化區已經在太子宮、知母義天后宮、那拔清水宮廟埕辦理，與鄉親零距離的互動，再次感受到基層對於一黨獨大和完全執政的無奈與怨氣。許多地方人士也相繼出席替李全教助講，除了反應地方鄉親的需求之外，也相當讚賞李全教不但為人豪爽，為民服務更是不分黨派。

台南第四選區（永康、新市、新化）立委候選人李全教表示，地方上有不少的年長鄉親因為行動上較為不便或者時間上不充裕，無法參與大型的造勢活動，加上電視媒體都被執政黨所控制之下，決定前進到廟口前來開講，直接和鄉親面對面，暢所欲言。

李全教進一步表示，特別選在傍晚時分舉辦，配合不少年輕族群剛下班，可以藉此機會來表達他們的心聲。尤其是李全教提出6歲以下國家養和青年社會住宅居的相關政策內容時，更是讓在場的民眾大聲叫好。還有攸關年長者的相關政策，例如：重陽敬老金由中央統一發放、巴氏量表不用再跑⋯等，也讓現場的長輩們因倍受尊重而相當感動。

李全教說，面對資源龐大的執政黨，睜眼說瞎話的新官員以及在台南整碗端的新潮流，自己毫不畏懼，被抹黑的程度應該是全國前幾名，在廟埕前每一句話都有神明為證，讓更多鄉親知道已經登記參選，代表他並沒有賄選，更不是黑金，因為賄選的人是終身不得參選的。

李全教希望藉由這次廟口開講從基層出發，呼籲鄉親要覺醒，做不好就是換人做做看，民進黨不是台南人的爸爸，這1席是台南最有可能翻轉的1席，不要浪費手中的1票，每一個人手上的一票，都可能改變台南，所以將會持續團結在野一切力量，將鄉親對於政黨輪替的期待，在台南遍地開花。