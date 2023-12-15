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大陸 大陸焦點 特派現場

中國跨境電商再啟內戰　Temu告Shein「不正當競爭」

▲▼Shein。（圖／CFP）

▲電商平台Shein。（圖／CFP）

文／中央社

中國跨境電商巨頭Temu與Shein再啟內戰。據外媒報導，Temu昨天在美國對快時尚競爭對手Shein提告，指控其反競爭作為變本加厲。這是雙方放棄此前訴訟後，兩家電子商務新貴的法律鬥爭再次升級。

據新加坡商業時報（The Business Times）今天報導，經營Temu在美業務的Whaleco週三向美國哥倫比亞特區地方法院提交了一份長達100頁的文件，指控Shein制定了一項「絕望的計劃」，以削弱Temu業務。

起訴書稱，Shein針對Temu提交了數萬份的侵權通知，強迫時裝供應商簽訂獨家協議，並威脅甚至拘留Temu 的商戶。其中還詳細描述在這兩個平台展示產品的中國供應商如何被叫到Shein位於廣州的辦公室，並被迫提供與Temu相關的電話密碼和交易記錄。

▲▼Temu。（圖／記者張方瑀攝）

▲電商平台Temu。（圖／CFP）

起訴書還稱，Temu發現Shein的反競爭行為不僅持續存在，而且還在變本加厲。Shein持續且日益激進地使用反競爭行為、脅迫和威脅行為，使得這場訴訟成為必要。

Temu表示，2022年底進入美國市場，導致Shein的估值下降超過300億美元。起訴書稱：「因此，Shein制定了一項孤注一擲的計劃，以消除Temu構成的競爭威脅。」

據陸媒界面新聞，此前兩家跨境電商平台相互提告，但後來都撤銷訴訟。美國和英國法院曾針對Shein告Temu侵權頒發過臨時禁令，強制Temu停止對Shein的侵權行為。

針對Temu在美再度對Shein提出告訴，有接近Temu相關人士透露，Temu的這一舉措是因為Shein最近的行為實在太誇張，Temu沒有辦法只能進行反訴。「Shein開始非法留置商家，強制收繳商家手機，從商家手機裡獲取Temu的商家帳戶，盜取商業訊息，同時威脅要求商家不得在Temu做生意。」

相關人士並稱，Shein還向版權註冊機構虛假陳述，在美國發起數以萬計的沒有真實版權支撐的虛假惡意投訴，僅Shein一家的投訴量就是全世界所有品牌在所有地區的投訴總和的1.7倍。與此同時，Shein還濫用司法程序，在海外對Temu發起巨量訴訟。

對此，Shein的一名代表稱，Temu不但一直大規模抄襲Shein自有品牌產品、持續進行不正當競爭，還顛倒黑白、賊喊捉賊，企圖用惡意訴訟進行報復與抹黑。Shein絕不會對這種卑劣行為妥協，將會積極應訴，堅決透過法律手段維護自己的合法權利。

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