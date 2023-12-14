骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了

▲右上角的「狐狸鐵罐」超適合當擺飾品。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多「骨灰罈紅茶」被篡位了！一名女網友驚呼，最近看到一款狐狸造型的巧克力鐵罐，讓她毫不猶豫買回家，果真一放上櫥櫃瞬間成了精品擺飾品。勸敗文曝光後，一票網友早已買+1，表示企鵝款式賣超夯，「好看，而且巧克力也好吃」、「上禮拜去看，企鵝快被挑光了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，第一次為了巧克力盒子而買巧克力，接著貼出家中典雅櫥櫃，右上角放了一隻可愛狐狸，就是她失心瘋買的戰品。

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原來這尊可愛狐狸是一款「脆穀物巧克力」的罐子，外觀做工精巧可愛，脖子還有圍巾造型，恰好聖誕節就快到了，非常應景當作擺飾品。

除了狐狸之外，巧克力系列還有企鵝與白熊造型罐子，一票網友推坑收藏，「這巧克力的每一種收藏鐵盒都值得收藏！我們家也買了一組」、「好看，而且巧克力也好吃」、「我也敗了一隻...哈」、「帶走一隻企鵝的，好可愛」、「還差企鵝就全家福了，企鵝很搶手！熊熊也很可愛」、「上禮拜去看，企鵝快被挑光了」、「小朋友不能吃巧克力都大人吃， 吃起來像金沙口感，冰過比較好吃」、「我買了一隻企鵝的覺得聖誕節應景～但巧克力真的有夠甜的」。

有網友又愛又恨直呼，「好市多常常出這種騙人買的東西」，此外也有人一秒聯想到骨灰罈紅茶，「我相信也有很多人為了骨灰罈而買紅茶」。

▼網友回報，企鵝快被挑光了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

