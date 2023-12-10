在好市多停車場交易毒品！2毒販被壓制在地　搜出市價上億K他命

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲線報，有販毒集團想要利用美式賣場好市多（Costco）人潮、車潮眾多特性做為毒品交易的掩護，警方經過多日監控，派員警在賣場內外埋伏，果真發現2名男子在停車場準備進行毒品交易，員警蜂擁而上逮捕2人，在車子後行李廂搜出55公斤K他命，市價約上億元，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲警方在新莊好市多停車場逮捕2名毒品交易犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，新北市刑事警察大隊偵四隊調查毒品買賣，發現有一宗大量毒品交易正悄悄進行中，得知以27歲綽號「小陳」為首的販毒集團，將要利用美式賣場好市多（Costco）人潮、車潮眾多的特性，打算做為毒品交易的掩護，警方不敢大意，派出大批便衣員警喬裝購物民眾，埋伏在新莊好市多內外賣場。

沒多久，27歲鄭姓男子開車載著毒品進入賣場，將車停在約定好的停車格，沒多久39歲林男也開車進入停車場停在鄭男車後，準備進行交易，警方為了不讓犯嫌開車逃逸、衝撞危及其他民眾安全，先用偵防車堵住2車動線，眾員警衝上前迅速壓制2人。

警方在鄭男後車廂搜索，起獲55公斤K他命，市價超過1億多元，立即將2人帶回偵訊，經調查2人僅負責運輸毒品，將繼續追查毒品來源，訊後依毒品罪移送偵辦；警方呼籲，K他命成癮性極高，長期濫用恐導致精神錯亂、腎衰竭等嚴重後果，警方將持續加強查緝毒品犯罪，以淨化社會治安。

▼警方在車子後行李廂起獲市價1億多元K他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）