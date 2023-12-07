3誘惑忍不住爆買！　日本夫妻「退掉好市多會員」：最後只去熟食區

▲ 日本一對夫妻說明退掉好市多會員的原因，引起網友共鳴。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因商品多樣且價格低廉，受到許多消費者喜愛，日本一對夫妻卻宣告決定退掉會員，認為2年來的經驗換來的教訓是好市多並不適合他們一家的需求，因為商品選擇太多、試吃服務和單價便宜往往造成衝動購買和過度消費，掀起一票網友共鳴。

在IG擁有22.6萬粉絲的Gekko Moria夫婦11月底發文宣告「從好市多畢業」，起因是妻子為了是否續辦會員十分苦惱，丈夫認為好市多並不符合他們的需求，沒想到妻子仍有留戀，「但是好市多熱狗堡很好吃！」令他十分無奈。其實他們去好市多會買的東西不多，最後總是直奔熟食區，認為好市多不適合不會煮飯或是習慣將食物分裝成小份的家庭。

Gekko提到，他們第一次去好市多就開始過度消費，因為商品選擇太多，有時儘管擔心吃不完，為了嘗鮮還是會買，或是看到2入的大容量果汁時，儘管家裡只需要一瓶也會猶豫要不要買。

此外，好市多的試吃服務往往令人無法抗拒，看到很多人排隊就會跟著一起排，心想試吃完就算沒買也不會虧，沒想到反而中了誘餌，當下覺得美味無比的食物買回家吃起來卻很普通。再來因好市多面積廣大，一旦跟家人走散就很難找到人，加上推車也很大，在人多的走道上很難前進，還會有人把推車停在走道中央。

Gekko還想起一次有趣的經驗，當時他們目睹許多客人一窩蜂上前搶購特定商品，便好奇詢問一名抱著2桶泡菜的婦人，「這好吃嗎？」沒想到對方回答，「我也不知道」，令Gekko感覺相當荒謬。

而好市多最令他們害怕的就是結帳的時候，因為商品單價較其他量販店便宜，就會不知不覺放進推車，導致結帳時總金額高得嚇人，最後他們每次去好市多也只會去熟食區用餐，覺得實在太浪費年費，才會決定退掉會員，會員到期當天一家人還特地前往好市多，享用妻子念念不忘的熱狗堡，並附上一張淒涼的食物照。

這篇貼文引發廣大日本網友共鳴，紛紛留言表示，「我懂。我去好市多要花一小時，付了昂貴的年費還要被警衛嚇，最後只買了蘑菇就出來時的挫敗感…」、「好市多不適合懶惰的人，雖然可以冷凍後分裝成小份，但分裝和解凍都很麻煩」、「我家都把好市多說成主題樂園，這樣想的話年費就很便宜了」。