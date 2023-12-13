好市多1甜點「史上最好吃」　他爆吃2盒！會員推：孩子很愛

▲一盒有6入蛋糕，價格239元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多甜點多樣化且CP值高，但就是份量太多，讓小家庭難以短時間嗑完！一名女網友驚呼，在賣場買了一盒草莓戚風蛋糕，讓她越吃越上癮，「本人覺得戚風蛋糕的本體蠻好吃的，而且草莓很新鮮」，更大讚是「史上好市多最好吃的甜點！」引來其他會員激推「去年吃兩盒，好吃」、「這款女兒很愛！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享超罪惡甜點，照片可見，是一款戚風蛋糕，放上新鮮草莓後再撒上糖霜，內餡則是卡士達醬，讓她給予極高評價「史上好市多最好吃的甜點！」

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美食文曝光後，一票甜點控也大推，「去年吃兩盒，好吃」、「真的！必買」、「真的好吃，只是草莓酸了點」、「剛買！真的不會太甜」、「這款女兒很愛」、「上次購買時，售貨員交代，最好趁新鮮當日先把上面草莓吃完」、「真的好吃又不會太甜，上週五買一盒今天又去買」、「這個價格我買了兩次，真的很對得起價錢，也不會太甜很好吃」。

不過另一派網友則反推，「他們草莓一律跳過，太容易發霉」、「其實沒有很好吃，就很普通的...很像拜拜蛋糕體，裡面有擠東西，外面一顆草莓而已」、「這次買到卡士達醬很少，吃起來有點乾」。對此，原PO回應，「40元一顆（CP值已經達標了），不然你可以吃法朋烘焙坊的蛋糕啊」。

▼內餡有卡士達醬，吃下一口超罪惡。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

