一年賣一次！好市多「最好喝咖啡豆」上架　內行大讚：不輸星巴克

▲好市多又有年度限定商品上架，引起消費者奔走相告。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多消費者經常選擇在美式賣場好市多採買生活用品，不少人都有自己必買的口袋名單，最近一名男網友發現好市多年度限定的P牌混合咖啡豆終於上市，讓他一口氣掃了3包買回家，直呼這是「好市多裡面最好喝的豆子」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他經常在好市多購買各式咖啡豆，自從去年嘗試Peet's咖啡豆後，便覺得這是好市多所販售的咖啡豆中最頂級的商品，「而且它一年只賣這一次」，這次一看到它再度上架，便立刻手刀衝去買了3包回家。

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▲Peet's咖啡豆一年只在好市多上架一次，受到許多會員期待。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

根據Peet's咖啡豆包裝上標示原產地來自美國，成分是阿拉比卡咖啡豆，烘焙程度為深烘焙，原PO強調自己並非專業人士，只是根據個人喜好覺得這款咖啡豆很對味。不過也有不少網友紛紛認同他的想法，「每年都買，一次一次，讚」、「這個做拿鐵真的好喝，真心不騙」。

另外有網友發現原來台灣也引進販售，紛紛讚嘆，「在美國的家人都是喝Peet's，很優！台灣居然有賣了」、「這品牌的豆子真的很好喝，如果我有朋友從美國回來，我都會請朋友幫忙帶回來」、「對，這個不錯，我在美國時都買來台灣送人，在加州有名的連鎖咖啡，口味不輸星巴克，現在台灣有就太好了！」

也有內行網友揭密，「應該很少人知道Peet算是星巴克的創始人之一」、「Peet是星巴克的師傅呀！」根據官方網站介紹，創辦人皮特（Alfred Peet）於1966年在美國加州開設了自己的咖啡店，隨後咖啡生意逐漸穩定下來。在1971年，星巴克的3位創辦人向皮特學習烘豆技術，並開始進行相應的培訓，隨後皮特也成為星巴克的咖啡豆供應商。

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