柯文哲能讓凱道「連莊魔咒」延續？　黃揚明列選前之夜4巧合

▲柯文哲交通政策記者會。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨總統候選人柯文哲搶下選前之夜（1月12日）凱達格蘭大道路權，資深媒體人黃揚明表示，自2008年起的4屆總統大選，都是在凱道辦選前之夜的人當選，民眾黨總統候選人柯文哲是非藍非綠陣營的第一人，是否能讓「連莊魔咒」延續，值得觀察。

黃揚明在臉書發文表示，我國總統大選在凱達格蘭大道舉辦選前之夜的大型造勢活動自2008年開始，2008年3月21日是國民黨的「馬蕭配」舉辦造勢；2012年1月13日是國民黨的「馬吳配」舉辦造勢；2016年1月15日是民進黨的「英仁配」舉辦造勢；2020年1月10日是民進黨的「英德配」舉辦造勢。

黃揚明指出，很巧合地，4屆都是在凱道辦選前之夜的候選人當選，因此，柯文哲搶到凱道選前之夜的路權，是非藍非綠陣營的第一人；是否能讓凱道選前之夜勝選的「連莊魔咒」延續，也值得觀察。當然，傳統藍綠陣營選前之夜都不會只辦一場大型造勢，常常是南北串連，先到南部造勢開場，再回防北部造勢壓軸登場，但柯文哲應該沒有這個困擾，專心辦好凱道就好。

黃揚明說，4年前是第一次選前兩天藍綠在凱道接力舉辦大型造勢，一般認為，前高雄市長韓國瑜2020年1月9日的大型造勢場面驚人，反而催出了綠營危機意識，所以隔天總統蔡英文造勢活動人潮更多，且大量年輕人再造勢活動後擠滿高鐵、台鐵車站及客運站，果然蔡英文就飆出了空前的817萬票而連任。

黃揚明認為，接下來可以觀察，已搶到明年1月9至11日三天凱道路權的賴清德陣營，會不會想在1月11日在凱道辦大型造勢，重演4年前的韓國瑜效應。