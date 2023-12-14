趙少康昔罵「不讓年輕人投票怎樣」　今改口未推18歲投票「就辭職」

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康昨天在政大演講時聲稱，若當選一年內沒推動18歲公民權，「就辭職不幹」，但趙2020年曾拍桌痛批，「就不讓年輕人投票怎樣？18歲到20歲都是民進黨的，會投你嗎？」。對於趙少康立場大翻轉，民進黨立委林楚茵今（14日）抨擊，趙拍桌「就不讓年輕人投票」言猶在耳，現在卻改口，為了選票什麼支票都能開，「趙少康官場現形記，一直打臉自己，不腫嗎？」



趙少康昨被學生問到「18歲公民權」議題，他表示，「支持18歲公民權」、「我一定盡力推動，若上任一年內沒有推動，我就正式宣佈副總統辭職不幹」；然而針對同樣的議題，趙少康曾在2020年時拍桌痛批，「不讓年輕人投票，就不讓年輕人投票怎樣？下修到18歲，18歲到20歲都是民進黨的，會投你嗎？」

林楚茵表示，才說趙少康打臉侯康配、侯康貸，臉都還沒消腫，投機的趙少康晚上再打自己臉，說就任一定盡力推動18歲公民權修憲，「整個黑人問號？」

林楚茵指出，趙少康怒拍桌「就不讓年輕人投票」言猶在耳，現在自己要選舉了，面對年輕人，馬上改口說支持18歲公民權、當選必推動修憲等等，「趙少康為了選票打臉過去的自己，什麼支票都能開，根本就是騙票！」