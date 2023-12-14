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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選前之夜」3方拚手速搶凱道　改坐下來抽籤？蔣萬安：可研究

▲▼蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

藍綠白3陣營將2024總統大選1月12日「選前之夜」場地目標瞄準凱道，最終由民眾黨總統候選人柯文哲陣營搶下；但面對爭搶路權需花時間與人力守在電腦前，前立委郭正亮提議未來重要時間點可坐下來抽籤。對此，台北市長蔣萬安14日認為，可以請人員研究看看。

蔣萬安今天上午接受「千秋萬事」廣播專訪。主持人王淺秋表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前自曝，連續幾天在網咖裡面搶凱道，而最後結局是沒搶到，由柯文哲奪得路權，更使民進黨台北市黨部主委張茂楠大酸「沒那屁股還吃那瀉藥」，但因黨中央後來要求不要酸別人，所以事後道歉了。

王淺秋提及，昨天許多政論節目討論到此事，媒體人黃揚明統計好幾屆總統大選，從馬英九時代開始到蔡英文時代，都是在凱道辦選前之夜後勝選，所以很多人認為搶下凱道對選情有利，而郭正亮也於政論節目提議，也許台北市市長可以評估考慮，對於如此重要的時間點，3組候選人可以坐下來抽籤，不用勞師動眾用各種方法去搶爭？

對此，蔣萬安回應，「我覺得蠻有道理。」黃揚明整理出過去每次選前之夜在凱道，好像當選機率比較高，這個是蠻有趣，當然可以參考，但也沒有一定，「像是我自己去年選台北市長時，我也沒選到凱道或最好的場域。」

至於郭正亮的建議，蔣萬安提及，是不是可以思考什麼樣的機制，不要大家在電腦前或動用很多人力，連黃呂錦茹都要去網咖搶，「是不是可以建議用抽籤什麼的，我覺得都可以研究看看，否則我看到網路上很多人討論說，是不是有人用機器人方式或程式系統去守在電腦前面，透過這種方式來搶凱道？所以我覺得可以請同仁來研究看看怎麼樣方式。」

蔣萬安強調，最重要是公平，而且是大家都可以接受、認可的方式，特別是在大選期間，因為大家一定是搶凱道或搶市府廣場前，一定有固定幾個熱門舉辦選前造勢大會的地方，這可以來研究一下。

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