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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨喊「辯論用英語會累死趙少康」　學者反批：也看輕台灣選民

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024年1月1日將舉行副總統辯論會，對於辯論時是否要同時用中、英、台語，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，辯論無論是用中、英、台語，民進黨副總統候選人蕭美琴都可以代為答應，但這會累死國民黨副總統候選人趙少康。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔開轟，這種傲慢和「沒那個屁股還吃這種瀉藥」沒有不同，可這種傲慢，被看輕的可不只有趙少康，還有絕大多數英語不是母語的台灣選民。

游梓翔14日在臉書發文表示，台灣選舉無奇不有，竟然連辯論要用中文或英文都能成為話題，這麼愛說英文的話，乾脆把辯論會改去AIT舉行，全程英文，直接由美國人提問不是更好？總統辯論的對象是台灣選民，候選人想說會說什麼語言根本不是重點，而是哪種語言能讓絕大多數台灣選民聽懂，答案當然是國語。

游梓翔舉例，美國2019民主黨初選，有場辯論其中兩人說了西班牙語，但只說了一小段，主要仍說英語，有這個插曲是因為美國西語人口接近15%，候選人的訴求對象仍是選民。他提及，之所以有「用什麼語言辯論」一事，是因為民眾黨副總統候選人吳欣盈說，她過去辯論演講是用英文居多，但她會努力用中文說明理念，而有媒體詢問「希不希望用英文辯論？」她說不用，只是請大家多多包容，看來她不過是誠實敘述個人語言習慣，並沒有要用英文辯論的意思。

游梓翔痛批，但民進黨的回應邪惡多了，他們說「用英文辯論會累死趙少康」，這實在非常傲慢，一副就是以蕭美琴程度，英文說來輕鬆愉快，趙少康英文再好，不過第二語言程度，這種傲慢和「沒那個屁股還吃這種瀉藥」沒有不同，可這種傲慢，被看輕的可不只有趙少康，還有絕大多數英語不是母語的台灣選民。

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