賴清德喊觀光立國「歡迎陸客」　侯辦：綠執政觀光產業已變慘業

▲侯友宜。（圖／記者宋良義攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進長總統候選人賴清德提出觀光立國，更喊話歡迎陸客來台旅遊，絕對安全、受尊重。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，民進黨把台灣觀光產業變慘業，總統蔡英文上任後不僅來台旅客開始減緩，今年600萬觀光人次目標還是下修過數字，陸委會更說若民進黨勝選，明年陸客來台不樂觀，民進黨根本把台灣觀光弄的快窒息。

王敏旭說，2008年至2015年國民黨執政時期來台旅客平均成長率為15%，蔡英文執政後，2016年至2019年只剩下3％，且每人在台平均消費，也呈現不增反減的狀況。交通部2021年目標是2023年806萬旅客，疫情後各國搶客提高目標，我國卻調降為600萬。

王敏旭表示，2023年1月到6月疫情後觀光人數，與2019年1月到6月疫情前相比，泰國已經恢復65.3％、日本恢復64.4％、南韓已恢復52.9％，台灣只有45％，嚴重落後其他國家。

王敏旭指出，交通部坦承今年陸客團不會來台要看明年，陸委會則說民進黨執政陸客來台不樂觀，台灣觀光業咬緊牙關撐著，更有業者抱怨「政府仍把台灣團客赴陸、陸客團來台綁在一起」，但民進黨以意識形態優先、觀光業者最後，也難怪業者們說只好「等選舉後再說」。

「侯友宜十大方向帶動觀光產業」王敏旭指出，侯友宜已提出將以醫療觀光、郵輪觀光、美食觀光、藝文觀光、宗教觀光、會展觀光、文化觀光、運動及賽事觀光、生態及海洋觀光、步道健行及登山觀光帶動觀光展業，也會在兩岸和平條件下，吸引更多國際觀光客旅客、陸客，並承諾4年任期內來台旅客人數突破1800萬人，以觀光促進經濟紅利，實現真正「觀光利國」。

