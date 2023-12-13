結婚走紅毯「露屁股蛋」！新娘沒發現婚紗破洞慘出糗　業者不認賠

▲南韓一名新娘走紅毯時，沒有發現婚紗破裂。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者羅翊宬／編譯

能夠和心愛的伴侶共同步入婚姻、穿上美美的婚紗走上紅毯，相信是許多女孩們的夢想。不過，日前南韓卻發生一樁極為離譜的烏龍事件！一名新娘本月1日被父親牽著手走紅毯時，突然潔白的婚紗後方「破了一道狹長的洞」，新娘的蜜大腿和屁股蛋直接和現場賓客開門說哈囉。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，新娘一開始仍未發覺自己出糗，持續接受賓客祝賀，直到最後才終於有親友告知「婚紗怪怪的」，儘管新娘方向婚紗業者投訴、盼能換取業者賠償婚紗價錢，但業者卻反而以最近生育率低、景氣差為由推卸責任，令新娘方相當氣惱、憤怒，決定向JTBC電視台時事節目《事件班長》舉報。

該起事件由《事件班長》於昨日（12）報導，從新娘方提供、由其他親友拍攝的婚禮畫面中可以看到，當時穿上一襲潔白婚紗的新娘正被父親緊牽著小手走紅毯，相信這是人生中最甜蜜、最值得慶祝的時刻，豈料當鏡頭轉到新娘身後，卻發現新娘婚紗背後的部份「裂出一道狹長縫隙」。

由於婚紗裂出一條長縫，使新娘走動之際隱約露出狹長雙腿，皮膚色的渾圓屁股蛋則在賓客面前若隱若現。新娘接受其他賓客們的祝賀時，都還沒有發現婚紗居然露出一條縫，直到後來才有其他親友轉告，負責協助新娘穿婚紗的新秘助理才驚覺大事不妙，然而即便事後補救卻也為時已晚。

等到婚禮結束後，新娘立刻向婚紗業者聯繫，希望業者能夠賠償婚紗的費用，然而業者卻僅表示「會先確認後再另行通知」，之後便已讀不回，氣得新娘直接登門與業者理論。

不過婚紗業者卻反而將婚紗破大洞的責任推卸給新秘助理，「婚紗的其他部分是用縫線去做固定，然而破掉的部分卻是用別針固定，應該是那個地方爆開來了，最近的趨勢是用別針去固定婚紗」。

新娘希望婚紗業者能夠賠償婚紗費用，然而卻遭業者斷然拒絕，且業者也拒絕透露婚紗價格。業者辯解，「新秘助理並不是我們的員工，我們在這個部分非常冤枉。而且最近面臨生育率低、景氣差，婚紗業者也很難生存啦！」

網友們紛紛為新娘抱屈，「結婚一輩子只有一次，就這樣被毀掉了，業者的應對太差勁了」、「不僅要求業者退錢，同時也應該要向業者求償精神上的損失」。