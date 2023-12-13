LK-99是常溫常壓超導體？　南韓驗證委員會：毫無根據

▲量子能源研究所聲稱合成常溫超導體LK-99 。（圖取自ScienceCast網頁sciencecast.org）

記者陳宛貞／編譯

南韓研究團隊聲稱合成常溫常壓超導體LK-99，受到全球矚目，真實性卻引發質疑。南韓超導體專家組成的「韓國超導低溫學會」13日表示，綜觀論文中的數據及國內外實驗結果，完全沒有找到LK-99是常溫常壓超導體的根據。

根據《韓聯社》，韓國超導低溫學會驗證委員會綜合國內外對LK-99的檢驗，13日發表白皮書指出，南韓國內有8個研究所依照LK-99論文作者提出的方法重現實驗，但不論是在常溫或低溫下，都未發現超導性。

驗證委員會在白皮書中說明，「國內外重現實驗的研究中，皆未出現零電阻及『邁斯納效應』」，「大部分的結果反而顯示，LK-99是電阻率非常高的絕緣體」。

委員會還表示，他們試圖向合成LK-99的量子能源研究所索取樣本進行交叉檢測，但對方並未提供，因此至今無法以交叉檢測方式進行驗證。

此前，驗證委員會今年8月便曾指出，超導現象代表特定物質會消除電阻，並出現擠出內部磁場的「邁斯納效應」，但LK-99相關影片及論文中都不曾出現邁斯納效應，數據上也和邁斯納效應不符。