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構築半導體同盟！尹錫悅訪荷蘭大廠ASML無塵室　佈局2奈米晶片生產

▲▼南韓總統尹錫悅在ASML執行長溫寧克陪同下參訪ASML總部。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅在ASML執行長溫寧克陪同下參訪ASML總部。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅前往荷蘭國是訪問，當地時間12日造訪知名半導體大廠艾斯摩爾（ASML）的無塵室，是首位參訪2奈米半導體製程生產設備的外國領袖，展現其在2奈米半導體市場獨佔先鋒、與台積電一決雌雄的野心，追求半導體生產供應鏈的穩定，而在與荷蘭首相呂特的會談中，更預計將「半導體同盟」納入聯合聲明中。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室次長金泰孝於當地時間12日在阿姆斯特丹新聞中心的記者會表示，尹錫悅將在13日和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）展開會談，決定正式承認南韓與荷蘭之間的「半導體同盟」，並將該用語明確納入聯合聲明，雙方決定共同擬訂、執行危機克服腳本，建立一套能即時、且有效克服半導體供應鏈危機的機制。

金泰孝表示，南韓、荷蘭在經過緊密協商後，才決定將「半導體同盟」的用語納入聯合聲明中，雙方決定在能夠影響經濟安全核心利益的半導體領域構築合作關係，維持技術差距、一同突破供應鏈危機。

▲▼南韓總統尹錫悅、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源12日參訪荷蘭半導體大廠ASML無塵室。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統尹錫悅、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源12日參訪荷蘭半導體大廠ASML無塵室。（圖／達志影像／newscom）

▲▼南韓總統尹錫悅、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源12日參訪荷蘭半導體大廠ASML無塵室。（圖／達志影像／newscom）

同時，南韓、荷蘭將成立由雙方外交當局所展開的每年一次經濟安全對話；至於兩國產業當局則成立半導體對話，共同協商半導體政策，並以核心項目供應鏈合作諒解備忘錄（MOU）為基礎，推動半導體供應鏈協議。

南韓總統辦公室強調，這是南韓與荷蘭外交關係中，首次正式推動半導體同盟。

另外，尹錫悅於當地時間12日特地從阿姆斯特丹前往來回車程需耗費4小時的費爾德霍芬（Veldhoven），前往荷蘭半導體大廠ASML總部。

尹錫悅在ASML執行長溫寧克（Peter Wennink）、荷蘭國王威廉-亞歷山大的陪同下出席企業懇談會，並和三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源一同參訪ASML無塵室，觀摩極紫外光（EUV）曝光機的生產過程，該機器將被用於生產2奈米半導體。

▲▼尹錫悅、金建希出席荷蘭國王威廉-亞歷山大主辦的國宴。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、金建希出席荷蘭國王威廉-亞歷山大主辦的國宴。（圖／達志影像／newscom）

據悉，ASML是全球唯一擁有最先進極紫外光（EUV）曝光機生產技術的半導體大廠。

報導分析，南韓雖貴為半導體製造強國，但在非記憶體半導體、半導體生產材料和設備等領域的發展上相對較為落後，也因此南韓和荷蘭在半導體領域上的結盟，恰好可以彌補南韓不足之處，從半導體設計、設備、零件、製造等生產過程「一把抓」，使南韓企業的半導體供應鏈趨於穩定。

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