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總統大選倒數一個月！日媒：賴清德民調居冠　侯友宜「全力衝刺」　

▲▼韓媒關注明年1月台灣總統大選。（圖／達志影像、路透）

▲日媒關注明年1月台灣總統大選。（圖／達志影像、路透）

記者羅翊宬／編譯

中華民國總統選舉每4年舉行一次，如今至明年1月13日選舉日只剩下一個月，不僅國內各界關注賴清德、侯友宜、柯文哲3位候選人的支持率變化，就連日本媒體也高度關注此次大選。日媒分析，儘管賴清德的支持率依舊是3位候選人中最高，但侯友宜正在「全力追趕」，將對賴清德構成威脅。

根據日媒《日本放送協會》（NHK），距離總統大選倒數剩下一個月的今日（13），如今總統大選後選人「三強鼎立」，身為執政黨的民進黨派出現任副總統賴清德、最大在野黨國民黨派出現任新北市長侯友宜，至於第二大在野黨台灣民眾黨則派出前台北市長柯文哲問鼎下屆總統大選。

報導首先指出台灣大選面臨的主要選舉議題，即下屆總統該如何面對日漸向台灣施壓的中國。

其中，民進黨的賴清德繼承現任中華民國總統蔡英文的外交路線，即否認北京當局「台灣是中國的一部份」之主張、同時透過強化與美國的關係來達到抑制中國的目標；而國民黨的侯友宜則批判民進黨，認為蔡政府的外交路線反而會招致和中國爆發武力衝突的危機。

至於柯文哲則同時批判民進黨、國民黨，認為民進黨的外交政策導致台灣不獲中國待見，至於國民黨則是太過屈從中國。

NHK指出，從主流的民意調查的支持度來看，雖然賴清德保有30%的基本盤、仍居冠軍寶座，但排行第二名的侯友宜則是在「全力衝刺」、縮小和賴清德之間的差距，預估支持率也可以來到30%上下。

至於柯文哲的支持率。雖然民眾黨內部調查指出，柯文哲能夠贏過侯友宜奪下老二的地位；但其他民意調查卻認為，柯文哲的支持率可能會跌到20%以下，排行第三。

另外，NHK也關注同一天舉行的立法委員選舉，指出雖然如今民進黨在國會能有過半的席次，但這一次選舉任何一個政黨恐怕皆很難贏得過半席次。

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