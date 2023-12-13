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台灣人也有貢獻！藏壽司海外利潤大增　營收破2千億日圓創歷史新高

▲▼日本藏壽司集團社長田中邦彥。（圖／達志影像／newscom）

▲日本藏壽司集團社長田中邦彥。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本大型連鎖迴轉壽司業者「藏壽司」（くら寿司）在海外開設分店，在美國與台灣都有上市子公司。日本藏壽司12日公布結算，營業額達到2114億日圓（約新台幣457.8億元），不僅連續3次創新高，更是創業46年來首度突破2000億日圓。公司表示，營收表現與海外業務利潤提升有關。

根據日本產經新聞、朝日新聞報導，日本藏壽司2023年10月期聯合結算報告顯示，營業額比去年增加15.5%，達到2114億日圓，連續3年刷新歷史新高，是自1977年創業以來首次突破2000億日圓大關。

實際營業損益則時隔3年「轉虧為盈」，達到盈餘24億日圓（約新台幣5.2億元），去年則虧損11億日圓（約新台幣2.3億元）。日本國內去年新開42家分店，儘管食材、水電費成本上漲，但去年10月實施部分菜單調漲，分店採取數位化轉型節省人力等策略奏效，日本境內現有店鋪營業額上升3.2%，最終淨收益增加15.9%，達到8億日圓（約新台幣1.7億元）。

▲▼日本連鎖迴轉壽司業者「藏壽司」。（圖／達志影像／newscom）

▲藏壽司董事表示，公司轉虧為盈與海外利潤增加有關。（圖／達志影像／newscom）

報導稱，藏壽司近年來在美國與台灣分別都有子公司上市，透過從股票市場籌集的資金，在新冠疫情期間仍積極展店。出席結算記者會的董事岡本浩之表示，最近一年來的日圓貶值，也讓「海外利潤不斷增加」，此外來自購物中心的招商引資機會變多，未來將加快在美國展店的速度。

另外，藏壽司今年6月份在上海開設中國大陸本土的首家分店據點，目前已經擴展成3家分店。然而，東京電力福島第一核電廠的核處理水排放入海後，中國對日本水產品採取禁止進口措施也對中國分店的營業額產生影響。藏壽司表示，不變的中長期目標是在中國開設100家分店，但現下對於在中國展店將「暫時採取慎重考慮」的態度。

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