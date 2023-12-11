他回高雄「驚見1種店」連開多家　全年無休！暗黑內幕曝

▲原PO回高雄，發現開了很多間棋牌館。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

路邊出現棋牌會館，到底是哪些人會進去呢？一名網友驚呼，最近回高雄，赫見開了好多間棋牌會館，外頭還強調「老爸老媽的休閒站、阿公阿婆的桃花源」，且主打全年無休，讓原PO感到好奇，「這樣不就算是公然聚賭嗎？」文章曝光後，老司機曝可能與犯罪有關係，「跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風！」

一名網友在PTT的Gossiping板上發文，表示近幾個月回高雄時，在路邊看到很多家「棋牌會館」，原PO憑直覺認為「是給人打麻將的」，且也看過有人入內消費，讓他感到非常訝異。

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店外還拉上紅布條，寫著包桌5小時只要600元，且主打24小時營業。對此，原PO好奇拋問「在裡面打麻將這樣不就算是公然聚賭嗎？」大家也有發現今年高雄開很多家棋牌會館嗎？

底下網友熱議，「麻將館在萬華、三重也有啊」、「這種店也能合法？」「標榜休閒麻將，但有腦的人大概都不信」、「北部也一堆，最近開好多」、「家附近也有一間，可能高齡化給老人打發時間的地方」、「台中有但被抄掉了」、「大概是對岸傳過來的...上次不小心住到樓上，24小時營業很吵很難睡」。

還有內行曝暗黑內幕，「警察三不五時會上門拜訪吧」、「跟按摩店一樣背後有產業鏈的」、「之前討論過了，跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「法掩護非法，不過通常都會餵鴿子飼料，不可能被抓的」。

▲棋牌社掛羊頭賣狗肉。（圖／記者戴上容翻攝）



事實上，新北市三重區力行路上幾個月前才一間新棋牌社，表面上是合法休閒場所，卻是掛羊頭賣狗肉，暗地裡以「籌碼與現金為1:1供人賭博」。三重警方獲報後調查，發現31歲陳姓負責人為掩人耳目，要求賭客入門要繳交200元清潔費，還會檢查賭客現金是否足夠，打完兩將以後，由工作人員帶至店家後面統一結算籌碼。

警方於10月28日前往搜索，當場查獲工作人員2名及賭客34名，共36人涉嫌賭博案，並查扣賭資16萬2000元、抽頭金1萬8501元、籌碼面額7萬2000元、麻將18副、電動麻將桌9張、監視器鏡頭8台、日報表等相關證物，全案訊後依賭博罪將其依法移請新北地方檢察署偵辦。