快訊／愛河又見浮屍！死者身分待查　5天3起溺水案

▲高雄愛河發現一具浮屍，目前死因以及身份還在釐清當中 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市河東路的愛河畔今天（10日）下午1點多，有民眾發現一名男性浮屍，通報119人員，目前這具浮屍已經打撈上岸，警方正在釐清死者身份以及死因，而這也是5天來的第三起溺水死亡案。

這起案件發生在河東路靠近知名景點「鰲躍龍祥」附近，警消將人打撈起來之後，確認已經明顯死亡，正在釐清死因以及身份。另外2起發生在6日上午，一名女子落水，救起時已明顯死亡；同日下午2點48分，警消又接獲溺水報案，指稱苓雅區海邊路有人落水，救護人員下水後，將一名年約70歲男子救起，不過已失去呼吸心跳，緊急將他送往醫院搶救中，但仍告不治。

對於這起溺水案，警方作出說明表示：「 本分局自強所於13時40分許獲報在河東路旁河面有人落水，後續消防人員到場於河東路將該男子拉起時，經確認已無生命跡象，檢視其身上無外傷也無打鬥痕跡，研判並無外力介入。後續本分局將擴大調閱監視器，以釐清男子身分並通知家屬到場處理，並依程序報請檢察官相驗」。

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