獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本現在不但是國內民眾選擇前往旅行的國家，就連販售「二手精品」的網路直播主也特別愛飛日本「移地拍賣」，因為價格受到匯率影響，像是一顆原價30多萬愛馬仕的包，消費者出價18萬就能成交，為何現在直播主會偏愛日本精品二手包？他們說除了利潤考量之外，日本對精品二手包的要求非常嚴格，買到「假包」的機率相對低之外，二手精品包的成色也會很好。

不少二手精品拍賣都會選擇到日本，國內直播拍賣主正妹珊珊透露，「日本本來就是很多精品二手包的國家，有很多的明星藝人都會到日本做二手精品代購，我們就是看準這部分就跟進了到日本去」，她說因為受到匯率影響，的確在日本購買二手精品包的價格比較優惠，像是她自己在直播拍賣時，一顆全新愛馬仕經典So-Kelly系列荔枝Togo牛皮銀色鎖頭造型肩背包，原價要近35萬，二手價18萬就秒殺賣出，記者追問這樣還有賺嗎？珊珊不諱言的說：「還有小賺一點點。」到底賺多少？一名不願透露姓名的直播主就說，日本跟台灣的精品二手包的價差大約3成左右。

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▲這顆愛馬仕包包全新價近35萬，二手價18萬就賣出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主透露日本對「二手精品包」的規範相對台灣嚴格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

到日本進行二手直播包拍賣，除了價格問題之外，其實還有其他原因考量，一名不願透露姓名的直播主說：「像是日本對於二手精品包的法規規範，對於仿包抓得很嚴重，比台灣還要嚴重，而且賠償數字是不得了的，所以他們在鑑定上會有專業鑑定師把關，應該講說會經過專業鑑定師再到店家，而且為了確保安全，他們也不會只找一個鑑定師對一項精品包鑑定，是找來多位鑑定師重複確認。」

除了價格之外，如何同中求異？熟知內情的一名直播主說，就得要挑選合作的販售二手精品的日本店家，像是他自己合作對象就是「愛馬仕的VVIP」會從原廠配貨，一般人就配不到，一般人想要拿特殊包款這就不太可能，就連香奈兒也是一樣，這兩家品牌的特殊包款都不是一般人都買得到，哪怕去日本旗艦店，就算你進去了，也不可能賣給你，所以一定得跟大的精品包販售廠商合作才能做到，因此還能見到「絕版包」，而且成色也會非常好。這位不願具名的直播主提醒，消費者真的要慎選直播台，不然就會遇到「某些台灣直播主到日本亂買、亂收之後，在飯店房間內裝成廠拍，不排除會買到假貨。」

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）