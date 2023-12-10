　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本現在不但是國內民眾選擇前往旅行的國家，就連販售「二手精品」的網路直播主也特別愛飛日本「移地拍賣」，因為價格受到匯率影響，像是一顆原價30多萬愛馬仕的包，消費者出價18萬就能成交，為何現在直播主會偏愛日本精品二手包？他們說除了利潤考量之外，日本對精品二手包的要求非常嚴格，買到「假包」的機率相對低之外，二手精品包的成色也會很好。

不少二手精品拍賣都會選擇到日本，國內直播拍賣主正妹珊珊透露，「日本本來就是很多精品二手包的國家，有很多的明星藝人都會到日本做二手精品代購，我們就是看準這部分就跟進了到日本去」，她說因為受到匯率影響，的確在日本購買二手精品包的價格比較優惠，像是她自己在直播拍賣時，一顆全新愛馬仕經典So-Kelly系列荔枝Togo牛皮銀色鎖頭造型肩背包，原價要近35萬，二手價18萬就秒殺賣出，記者追問這樣還有賺嗎？珊珊不諱言的說：「還有小賺一點點。」到底賺多少？一名不願透露姓名的直播主就說，日本跟台灣的精品二手包的價差大約3成左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這顆愛馬仕包包全新價近35萬，二手價18萬就賣出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主透露日本對「二手精品包」的規範相對台灣嚴格 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

到日本進行二手直播包拍賣，除了價格問題之外，其實還有其他原因考量，一名不願透露姓名的直播主說：「像是日本對於二手精品包的法規規範，對於仿包抓得很嚴重，比台灣還要嚴重，而且賠償數字是不得了的，所以他們在鑑定上會有專業鑑定師把關，應該講說會經過專業鑑定師再到店家，而且為了確保安全，他們也不會只找一個鑑定師對一項精品包鑑定，是找來多位鑑定師重複確認。」

除了價格之外，如何同中求異？熟知內情的一名直播主說，就得要挑選合作的販售二手精品的日本店家，像是他自己合作對象就是「愛馬仕的VVIP」會從原廠配貨，一般人就配不到，一般人想要拿特殊包款這就不太可能，就連香奈兒也是一樣，這兩家品牌的特殊包款都不是一般人都買得到，哪怕去日本旗艦店，就算你進去了，也不可能賣給你，所以一定得跟大的精品包販售廠商合作才能做到，因此還能見到「絕版包」，而且成色也會非常好。這位不願具名的直播主提醒，消費者真的要慎選直播台，不然就會遇到「某些台灣直播主到日本亂買、亂收之後，在飯店房間內裝成廠拍，不排除會買到假貨。」

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現在不少直播主都會前往日本「二手精品包」進行拍賣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
快訊／台日大戰　先發打線出爐
鄭成功廟「劍童」頭斷了！　民俗專家警告：快修復
快訊／休旅車突偏移撞樹！　副駕妻傷勢嚴重
他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多
獨／到泰國玩！台男遭撞死　第一家醫院冷血拒收
LIVE／橘色惡魔降臨高雄　與5所高中共同演出
狗仔驚爆「頂流明星夫妻離婚」內幕！男方欠賭巨債
大谷轉戰道奇　天使立刻拆看板！球迷心碎：非常難受

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

國中女兒跑大隊擦傷！母要老師「給解釋」　網心疼：轉學好了

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

飛日本不到1500元！樂桃促銷今晚8點開跑　大阪、東京全有優惠價

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

國中女兒跑大隊擦傷！母要老師「給解釋」　網心疼：轉學好了

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

飛日本不到1500元！樂桃促銷今晚8點開跑　大阪、東京全有優惠價

大谷效應發威！道奇主場開幕戰票價飆漲　最便宜也要1.1萬

儒鴻11月營收月年雙增　廣越年減近5成估明年Q2需求轉正

韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

快訊／冠軍賽抗日大戰先發打線出爐！拿莫・伊漾扛第1棒

陸外送員騎車硬闖社區　保全沒攔住「怒拿刀捅死他」

快訊／飛克關鍵罰球＋謝亞軒狂飆23分　特攻捍衛主場21連勝

蔣榮宗音樂會豪砸7位數「一手包辦」：像是個成人禮

鄭成功廟三仙好怪　「劍童」遭震斷頭！民俗專家警告：快修復

豬肋排買一送一！餐飲雙12祭優惠　南港Buffet下午茶第2人8元

2.5萬人朝聖！瑞典電音才子Alesso謝台灣「拯救當時的我」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

超美政戰士曝光　鄉民讚「神級存在」：簽了

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

阿嬤修車怨「機車不聽話」　師傅一看嚇壞

108課綱刪古文該不該　1814台大生表態

飛日本不到1500元！樂桃促銷20點開跑

更多熱門

相關新聞

台灣虎航今開航秋田　成第18個日本航點

台灣虎航今開航秋田　成第18個日本航點

台灣虎航（6757）持續開拓日本二、三線城市，今日開航桃園-秋田航線，每周營運2班，分別在周四及周日由A320執飛，是台灣虎航正式插旗日本的第18個航點；公司表示，明年仍會持續拓展二、三線城市，並延伸到東南亞，持續開放香港、中國、越南等新航點。

CHANEL「曼徹斯特工坊秀」

CHANEL「曼徹斯特工坊秀」

即／愛河又見浮屍　死者身分待查

即／愛河又見浮屍　死者身分待查

黃捷「超商妹」今晚保證驚艷！她羞喊：平常不會穿

黃捷「超商妹」今晚保證驚艷！她羞喊：平常不會穿

川崎Ninja e-1、Z e-1日本將開賣

川崎Ninja e-1、Z e-1日本將開賣

關鍵字：

高雄日本精品二手包包愛馬仕香奈兒匯率網路直播

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

跟前任不糾纏三大星座！

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面