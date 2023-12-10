橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

記者許宥孺／高雄報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今(10日)下午4點於高雄時代大道登場表演，現場擠滿觀賞人潮，「橘色惡魔」鞠躬準備退場時，現場高喊「安可」，他們也大方加碼演出安可曲，帶來被譽為最魔性的成名曲「Sing Sing Sing」，讓歡樂活潑的氣氛漫溢全場。

▲「橘色惡魔」今日下午於高雄演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼熱情民眾手持應援手幅歡迎「橘色惡魔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

去年橘高校來台演出掀起橘色旋風，受到極熱烈歡迎，此次橘色惡魔再度返台，今年在台灣的首演場次就獻給高雄，且陣仗比去年更加盛大，吹奏樂部從88人增加為98人編制。穿著鮮豔橘色隊服的「橘色惡魔」今日下午一現身時代大道，立刻吸引全場目光，現場民眾報以極熱烈掌聲、歡呼聲，熱切歡迎他們來到高雄，也表達對於近距離觀賞表演的高度期待。

時代大道表演現場、大螢幕轉播第二現場都擠滿了觀賞人潮，網路直播也吸引全台民眾同步觀看。帶著燦爛「橘式笑容」的「橘色惡魔」進場時以電影《歌舞青春》主題曲「We’re All in This Together」展現奔放熱力，更帶來1988年冬季奧運會主題曲「Winter games」、結合流行和放克音樂元素的「Celebration」，以及歡樂場合炒熱氣氛的首選「September」，節奏感十足的俐落動作、隊伍的精準變化，搭配多樣樂器演出，帶來視覺聽覺的雙重饗宴。

▲▼「橘色惡魔」在高雄時代大道進行2023年返台首場演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場氣氛熱烈，在「橘色惡魔」鞠躬準備退場時，民眾欲罷不能高喊安可，「橘色惡魔」因此加碼安可演出，帶來被譽為最魔性、最夢幻的成名曲「Sing Sing Sing」，活力十足、高水準的專業演出讓現場再掀高潮，在全場歡聲雷動以及如雷掌聲下，再以法國「Les Champs-Élysées」這首輕爵士歌曲進行退場，為演出劃下完美句點。

此次橘色惡魔襲捲高雄在時代大道的演出，五所高雄在地學校也同場演出，包括高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗接連帶來精彩表演，同樣贏得現場觀眾滿堂喝采，直呼這場台日音樂盛宴實在太好看。

高雄市長陳其邁親自出席觀賞橘色惡魔的演出，感動表示：「非常感謝橘高校帶來這麼活潑熱血、專業又感染力爆棚的精彩演出，燦爛的橘式笑容更讓所有人都深受感動！」不只希望橘色惡魔能在高雄留下美好回憶，更期盼透過音樂表演，以及青年學生之間的交流，讓台日友情更加深化緊密。

高市府表示，今日「橘色惡魔 襲捲高雄」展演活動，場內人數約8.5萬人。

▲▼高雄中學儀隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄女中樂儀隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄高商樂旗隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲樹德家商啦啦隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼️中正預校樂旗隊。（圖／記者許宥孺翻攝）