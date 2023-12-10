橘色惡魔來了！北一女熱情接機　12／12校慶同台演出

▲橘色惡魔再度來台，北一女樂儀旗隊到機場接機。（圖／北一女提供）

記者楊惠琪／台北報導

「橘色惡魔」日本京都橘高等學校吹奏樂部，昨晚再度訪台，此行停留一周，下周二（12/12）將出席北一女120周年校慶，北一女校長陳智源率領樂儀旗隊學生到機場接機，橘高校學生也錄製影片預告北一女雙甲子校慶倒數2天，兩校學生在機場開心合影。

「橘色惡魔」去年國慶首度來台演出，短短5天就掀起全台橘色旋風，昨天98名橘高校學生一考完試就搭機來台，因為樂器行李眾多，一直到凌晨才完成出關手續，今天下午將在高雄時代大道進行演出，明天早上將在高雄承億酒店快閃演出，下周二擔任北一女120周年的表演嘉賓。

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▲橘色惡魔再度來台，將擔任北一女校慶表演嘉賓。（圖／北一女提供）

北一女秘書吳銘祥表示，橘高校去年10月來台，在國慶大典與北一女樂儀旗隊同場表演，兩校學生交流熱絡，一直保持聯繫、不時交換表演心得，今年適逢北一女中120周年校慶，橘高校將再次來台，在校慶活動擔任表演嘉賓，而且這次吹奏部共有98人參加，人數比去年國慶表演的93人還多。

吳銘祥說，12月12日校慶當天上午11時，橘高校和北一女將再度同台演出，各自帶來約20分鐘的表演，接著還會逛園遊會攤位。由於校慶當天開放外校學生、家長和民眾參加，校方擔心人潮過多，將仿效百貨公司周年慶，啟動人流總量管制，這也開了高中校慶先例。