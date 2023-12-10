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北一女學生批課堂愛談政治　區桂芝：可能是網軍「不需要道歉」

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝再批108課綱是全面缺陷、全面偏頗。（圖／翻攝自臉書）

記者楊惠琪／台北報導

北一女國文教師區桂芝批評108課綱是「無恥課綱」連日引發爭議，有北一女學生在網路貼文指控，批評區桂芝在課堂上一直談論政治，灌輸偏頗的政治立場。區桂芝今（10日）接受《ETtoday新聞雲》採訪回應，教國文需要援古證今，才會舉時事佐證，只是提供學生不同觀點，沒有強迫接受，並質疑發文的北一女學生根本就是網軍，不是自己的學生，沒有什麼好回應，更不需要道歉。

對於被指控課堂上政治立場偏頗，區桂芝表示，古典文學有很傳統文化經典，為了活化教學，必須跟現實生活連結，身為國文教師，本來就要提供觀點，不能只是照本宣科，只談論作者自己的體會，因此才會適時舉例，而在舉新聞時事的例子時，不免會有意識形態的展現，但強調只是提供自己的觀點給學生參考，藉此養成學生獨立判斷的能力，沒有強迫學生接受。

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區桂芝指出，因為她的言論，現在網軍都出動了，網路上貼文的北一女學生未必真的就是她的學生，也可能是網軍，因此對此指控沒什麼好回應的，也沒有必要道歉。

因為一席「無恥課綱」言論引爆全台，區桂芝今再指出，現在各界都把焦點放在文言文，但108課綱是「全面的缺陷，全面的偏頗」，因為塞了很多不同名目的課程進來，嚴重壓縮基礎學科的時數，所以即便把刪掉的古文，用補充教材方式給學生，也沒有時數可上，「學生也只是拿來墊便當」。

此外，針對外界質疑她以公立學校教師身份赴港研習，恐違反規定。區桂芝批評，教育部搞不清楚狀況就說要查明，「欲加之罪，沒什麼好說的」，她表示，自己是應國學大師錢穆所創辦的素書樓文教基金會邀請，利用暑假時間參加交流研習活動，沒有什麼問題，教育部要查就來查。

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